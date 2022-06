TrinaTracker met en Ã©vidence l’impact de l’intelligence artificielle sur le solaire photovoltaÃ¯que

Oscar Aira, Head of Solutions Sales EMEA, a participé au Forum qui se déroulait dans le cadre du salon international de l’énergie et de l’environnement “Genera” du 14 au 16 juin. Son intervention avait pour thème : “Comment augmenter la production d’énergie avec l’intelligence artificielle ? ” Démonstration !

Lors du salon Genera 2022 de Madrid, Oscar Aira a illustré le rôle que joue l’intelligence artificielle dans les trackers solaires pour maximiser la production d’énergie et minimiser les coûts d’exploitation et de maintenance. À titre d’exemple, il a parlé du système d’auto-apprentissage et d’auto-décision exclusif de Trina Tracker, «SuperTrack Smart Control Monitoring System».

Une augmentation de la production d’énergie jusqu’à 3% à 8%

Selon OscarAira, SuperTrack comprend un algorithme Smart Tracking qui augmente la production d’énergie jusqu’à 3% à 8% par rapport aux algorithmes conventionnels. Il combine les algorithmes Smart Tracking (STA) et Smart Backtracking (SBA) pour améliorer le rendement énergétique, en particulier pendant les périodes de temps couvert, d’irradiance très diffuse et de terrains complexes et irréguliers. STA optimise la production d’énergie pour les modules bifaciaux dans des conditions d’éclairement très diffus en tenant compte des 12 paramètres différents inclus dans le modèle d’irradiation bifaciale de Trina. Cela signifie une quantité d’informations plus importante que les données obtenues par les quatre seuls paramètres utilisés par les seuls algorithmes astronomiques. De plus, STA réduit les temps de rotation du tracker, prolongeant la durée de vie des moteurs.

Un algorithme d’apprentissage automatique

Le SBA minimise les pertes de production d’énergie résultant de l’ombrage d’une rangée à l’autre dans les centrales photovoltaïques installées sur des terrains à pentes multiples. Premièrement, la technologie de détection des drones et les données de production d’énergie simulent les paysages et les ombres en trois dimensions. Ensuite, l’angle de recul optimal est défini avec précision par un algorithme d’apprentissage automatique et le modèle propriétaire Mini-Shading.

De plus, le système de contrôle intelligent SuperTrack comprend des pyranomètres et des capteurs de neige, dont les données sont partagées entre les NCU (Network Control Unit). Par conséquent, si un capteur tombe en panne, le fonctionnement des trackers n’est pas affecté et la production d’énergie reste élevée. SuperTrack intègre également des stratégies de protection qui réagissent activement dans des conditions météorologiques extrêmes.

« Il existe des trackers solaires à la pointe de la technologie »

Oscar Aira, a également parlé de TrinaTracker smart Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) “Trina Smart Cloud” en tant que solution intelligente qui minimise les pertes de puissance, améliore les performances du système et conduit à une réduction des activités d’exploitation et de gestion (O&M), du temps et des frais. Trina Smart Cloud permet des opérations fiables et précises dans un large éventail de conditions météorologiques. La technologie augmente également la productivité grâce au diagnostic préventif et aux suggestions O&M en s’appuyant sur une analyse de données complète et fiable pour assurer le fonctionnement stable de l’ensemble de la station PV. Oscar Aira a déclaré : « De nos jours, les systèmes de montage ne sont plus des structures bien calculées qui font face au soleil. Il existe des trackers solaires à la pointe de la technologie qui comprennent des composants de communication efficaces et précis qui échangent des informations pour définir des angles de suivi optimaux définis par des algorithmes de suivi intelligents sans intervention humaine ».

Encadré

TrinaTracker a également participé à Genera 2022 en tant qu’exposant

La société a présenté son tracker Vanguard 1P récemment lancé, avec une conception qui permet un assemblage facile et rapide et atteint la robustesse tout en économisant de l’acier en intégrant un système à double amortisseur et un tube de torsion à bord arrondi. Marisa González, Global Marketing Manager chez TrinaTracker, a commenté la nouveauté à Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol lors de sa visite à l’exposition.