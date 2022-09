TrinaTracker ajoute 55 MW supplÃ©mentaires Ã  son portefeuille de projets au Kenya

TrinaTracker, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de suivi, achève “Kesses”, une installation photovoltaïque de 55 MW située à Eldoret, dans le comté d’Uasin Gishu, au Kenya. Le projet appartient à Alten Energías Renovables et est construit par Voltalia en partenariat avec TrinaTracker. L’installation comprend plus de 100 00 modules ultra-haute puissance montés sur 928 trackers Vanguard 2P à axe unique, avec un système multi-entraînement innovant et une conception robuste qui assure la stabilité de l’installation pendant la saison des pluies, souvent accompagnée de vents forts. Il convient de souligner l’excellente adaptabilité des trackers Vanguard 2P au terrain, avec des pentes multiples, des conditions de sol différentes et des équipements conçus pour fonctionner au-dessus de 2000 mètres.

Étant donné que le photovoltaïque est une nouvelle technologie dans le comté d’Uasin Gishu, où l’économie dépend entièrement de l’agriculture et de l’élevage, trouver de la main-d’œuvre qualifiée dans la région est devenu un défi. Par conséquent, TrinaTracker a envoyé une équipe d’ingénieurs déjà expérimentés sur le marché local pour la formation technique et la supervision sur site, garantissant la haute qualité de l’assemblage et la fiabilité à long terme du projet. La durée de six mois de la saison des pluies était également un défi. La gestion de la machinerie locale, le déchargement et la distribution du matériel sur le site et le montage des chenilles sous la pluie sont devenus des éléments essentiels à prendre en compte pour prévoir des mesures supplémentaires de santé et de sécurité et définir un plan d’urgence efficace et bien organisé. En conséquence, TrinaTracker a garanti à la fois la sécurité et le bien-être du personnel et l’exécution du projet dans les délais.

Jose Carlos Talavera, responsable des opérations et de l’exécution chez TrinaTracker, a déclaré : “Il est vraiment gratifiant de voir comment TrinaTracker fournit d’excellents services, même dans les régions les plus reculées et les plus exigeantes du monde. Je suis heureux d’affirmer avec confiance que nous sommes l’un des quelques fournisseurs de solutions de suivi qui peuvent assurer l’efficacité et la rapidité dans la mise en œuvre des projets photovoltaïques au Kenya”. De plus, Nuno Bastos Silva, chef de projet chez Voltalia, a déclaré : « L’excellence exceptionnelle réalisée par TrinaTracker dans ce projet important et stimulant en Afrique montre une vaste expérience dans des projets situés dans des régions éloignées, avec des environnements difficiles et une très bonne organisation dans la gestion. Comme le projet est situé dans une zone où le chômage est élevé, tous les partenaires impliqués dans ce projet, où TrinaTracker en fait également partie, ont embauché beaucoup de personnes locales des différentes communautés locales, créant d’immenses opportunités d’apprentissage et de développement dans cette région.

Le développement de Kesses a créé plus de 70 emplois locaux, contribuant à la croissance de l’économie locale. La centrale photovoltaïque produira une capacité de 123 MW/h d’énergie propre chaque année, ce qui signifie suffisamment d’électricité pour couvrir la demande de 22 000 foyers. De plus, l’installation évitera l’émission de 53 tonnes de CO2 par an. Outre la centrale photovoltaïque de Kesses, TrinaTracker a développé deux autres installations au Kenya, “Radiant” et “Eldosol”, accumulant une capacité totale de 155 MW, ce qui positionne TrinaTracker comme l’un des principaux fournisseurs de solutions de suivi dans la région.