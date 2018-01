Trina Solar Europe a atteint 1 GW de modules livrÃ©s en 2017

La division européenne de Trina Solar, l’un des leaders mondiaux en modules, solutions et services photovoltaïques, a atteint la barre de 1 GW de modules livrés en 2017. Une étape décisive pour la société en Europe !

En 2017, Trina Solar a joué à fond la carte de la proximité avec ses partenaires sur tous les marchés. Au cours de l’année dernière, Trina Solar Europe a ainsi étendu son réseau de ventes, sa couverture géographique et amélioré son niveau de service. Cela a permis à la société de saisir de nombreuses opportunités et de renforcer son partenariat avec les clients existants, tant pour les projets d’affaires que dans la distribution, où la société a réussi à élargir sa base de clients.

L’innovation pour réduire les coûts

En outre, en 2017, la fiabilité et la stabilité financière de la société ont été reconnues par une autre excellente note de Bloomberg pour sa bancabilité. la gestion financière rigoureuse de Trina Solar s’ajoutent ses efforts constants en matière de qualité des produits, de performance de pointe et d’innovation. Trina Solar a aussi déployé plusieurs technologies pour réduire davantage le coût actualisé de l’énergie (LCoE). Avec la technologie du système à 1500 V, il est possible de connecter un plus grand nombre de modules à une seule rangée, ce qui réduit les coûts « BOS ». L’un des autres temps forts d’Intersolar Europe 2017 a été la présentation du module DUOMAX Twin bifacial. Avec ses cellules PERC haut rendement à deux faces et ses deux verres DUOMAX, le module photovoltaïque produit de l’énergie à l’avant et à l’arrière des cellules.

Gonzalo de la Viňa, directeur général de Trina Solar MBU Europe, a déclaré : « Notre division régionale est très satisfaite d’avoir atteint le seuil de 1 GW en 2017, en phase avec notre présence accrue sur le marché international. Trina Solar a confirmé sa position de producteur leader dans le secteur des panneaux solaires, et en tant qu’acteur de dimension mondiale en aval de la chaîne de valeur. »

700 000 tonnes de CO2 évitées par an

Le DG Europe a ajouté : « C’est un réel plaisir pour nous de pouvoir affirmer que les modules, que nous avons livrés en 2017, ont été installés dans le cadre de divers projets sur des marchés très différents, ce qui pourrait réduire les émissions de dioxyde de carbone d’environ 700 000 tonnes par an. Nous avons l’ambition de continuer à contribuer, avec des produits innovants, à atténuer les changements climatiques défavorables dans le monde entier. Pour atteindre cet objectif et les objectifs très ambitieux que nous avons fixés pour 2018, nous renforcerons notre présence sur le marché revitalisé en Europe et continuerons d’établir des partenariats stables et durables sur nos principaux marchés. »

Encadré

20 ans déjà

2017 a été une année spéciale pour Trina Solar. Vingt ans se sont écoulés depuis sa création en 1997, alors que l’énergie solaire photovoltaïque était encore une industrie de niche. Trina Solar a émergé en tant que pionnier. Il est devenu un industriel incontournable, un géant du secteur. l’échelle mondiale, fin 2016, Trina Solar avait livré plus de 23 GW et détenait 10 pour cent du marché mondial.

