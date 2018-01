Tecsol Antilles : une rÃ©union d'informations pour se projeter dans le monde de l'Ã©nergie de demain vendredi 26 janvier

Plus d’infos…Tecsol Antilles et son nouveau directeur général Frédéric Joffre proposent aux acteurs de l’énergie des Caraïbes une réunion d’informations le vendredi 26 janvier prochain. Cette rencontre qui a pour thématique « Tecsol Antilles : 20 ans de présence en Guadeloupe et Martinique » aura lieu au sein de l’Université des Antilles sur le Campus de Fouillole à Pointe-à-Pitre Salle EH4.

Ce rendez-vous a vocation à vous projet dans le nouveau monde de l’énergie. Aujourd’hui le monde change, le numérique bouleverse toutes les activités humaines et le secteur de l’ingénierie n’est pas épargné. Le numérique nous oblige à renouveler sans cesse nos méthodes de travail, et remet en cause les certitudes qui pouvaient exister en matière de gestion de l’énergie et d’utilisation des énergies renouvelables. Frédéric Joffre vous propose de venir échanger, avec les équipes de Tecsol Antilles et avec le PDG de Tecsol, de cette convergence entre les transitions numérique et écologiques.

Pour mémoire. Tecsol, maison de Tecsol Antilles est un des premiers bureaux d’études européens spécialisé en génie climatique et énergie solaire. Cet engagement fort pour la maîtrise de l’énergie et la protection de l’environnement est ancré dans plus de 35 ans d’expérience, jalonnés de nombreux projets de référence pour des clients de premier plan.

Encadré

Demandez le programme !

Présentations des équipes de Tecsol Antilles du siège de Guadeloupe et de l’Agence de Martinique

Présentation des projets références TECSOL Antilles 2017/2018

150 kWc en autoconsommation sur la Marina du Marin en Martinique

Restructuration du Lycée Baimbridge en Guadeloupe : 400 kWc en autoconsommation

Construction du Centres des Arts et de Culture de Pointe-à-Pitre : tous fluides

« Le numérique va-t-il accroître les économies d’énergie et l’usage de l’énergie solaire ? » Par André Joffre, PDG de Tecsol SA

Quelles opportunités pour les Antilles avec le doublement des nouveaux Appels d’offres à 2,5 GWc par an ?

Autoconsommation individuelle et collective : les Antilles sont-elles le premier endroit où va se mettre en place ce nouveau paradigme énergétique ?

Blockchain et énergie : En quoi la blockchain permet le développement de l’autoconsommation à grande échelle ?

Intervenants :

André JOFFRE PDG TECSOL SA

Frédéric JOFFRE DG TECSOL Antilles

Cédric REULLIER Responsable Génie Climatique

Thomas CHAUSSADE Responsable Génie Electrique

Marine LUCAS Responsable Agence Martinique

Mélissa HONOREL Chef de projet énergétique & EnR

Horaires :

8h00 : accueil des participants

8h30 10h30 : Conférence Tecsol Antilles

10h30 11h30 : rafraîchissement et networking

