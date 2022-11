Trina Solar a dÃ©jÃ  livrÃ© prÃ¨s de 29 GW de modules en 2022

Trina Solar a publié ses résultats financiers du troisième trimestre 2022. La société a annoncé des revenus d’environ 8,8 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres, en hausse de 82,56 % en glissement annuel.

Trina Solar a déclaré qu’à la fin du troisième trimestre, ses expéditions de modules pour l’année avaient déjà totalisé 28,79 GW, tandis que les expéditions de trackers totalisaient 2,8 GW et que les expéditions de stockage d’énergie dépassaient 300 MWh.

Trina Solar se classe au premier rang du secteur en ce qui concerne le volume de modules de cellules de 210 mm expédiés dans le monde. Selon TrendForce, l’industrie a expédié 50 GW de modules de cellules de 210 mm à la fin du troisième trimestre de cette année, et les expéditions de modules de cellules de 210 mm avaient totalisé 76 GW depuis le moment où ils sont entrés en production de masse. La nouvelle génération de modules Vertex N sera en production de masse d’ici la fin de cette année. Plus de 10 GW de capacité de modules de type N devraient être libérés d’ici le premier trimestre de l’année prochaine, et 20 GW à 30 GW de capacité sont attendus sur le marché d’ici la fin de l’année prochaine.

Helena Li, vice-présidente principale de Trina Solar, a déclaré : « Trina Solar s’est toujours engagée à servir ses clients mondiaux avec des produits propres et à faible émission de carbone. Nous continuerons à progresser grâce à l’innovation technologique et à fournir à nos clients des produits de haute performance et de grande valeur, pour une gamme plus large d’applications photovoltaïques partout dans le monde ».