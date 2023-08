Tribune : lâ€™Airbnb de lâ€™Ã©lectron vert : pourquoi le secteur de lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire est mÃ»r pour la plateformisation ?

Avec l’essor de l’énergie solaire sur les toits, des véhicules électriques et du stockage domestique, de plus en plus de consommateurs possèdent désormais leurs propres actifs de production – un potentiel de ressources que les modèles commerciaux de plateforme peuvent exploiter. Tribune par Tobias Menzel, manager chez Kearney, Timm Teubner, président de Trust in Digital Services à l’Université technique de Berlin, Eric Gervet, associé dans la pratique Transformation numérique chez Kearney et Hanjo Arms, partenaire dans la pratique énergie de Kearney.

Il est juste de dire que les modèles économiques des plateformes comptent parmi les tendances économiques les plus disruptives de notre siècle. Sept des dix entreprises les plus valorisées au monde poursuivent des modèles commerciaux basés sur des plateformes. Les plates-formes ont fondamentalement transformé des secteurs entiers en créant de nouveaux marchés, en offrant de nouvelles façons d’interagir avec les clients, en numérisant et en simplifiant les processus, en libérant des ressources (appartenant au consommateur) et en exploitant les effets de réseau. Prenez Airbnb, par exemple. L’entreprise a plus de valeur que les géants de l’industrie hôtelière Marriott, Hilton ou Hyatt réunies sans posséder de biens immobiliers ni même un simple lit. Le secteur de l’électricité pourrait être le prochain sur la liste de cette révolution des plateformes.

On le voit, la plateformisation est effectivement une tendance très puissante. On pourrait alors se demander pourquoi elle n’a pas encore touché le secteur de l’électricité. En effet, le secteur s’est caractérisé pendant des décennies par un manque d’agilité et d’innovation en raison d’une réglementation stricte, de structures monopolistiques et d’une part élevée de propriété publique. L’électricité est produite dans de grands ensembles industriels centralisées au charbon, au gaz et nucléaire et vendue aux consommateurs par des services publics au sein de structures monopolistiques. Cependant, ces conditions préalables évoluent au moment où nous parlons – en partie à cause de la durabilité continue du secteur.

En tant que pierre angulaire des ambitions de l’humanité pour atténuer le changement climatique, le secteur doit devenir décarboné dans un délai court et ambitieux. Cette transformation change fondamentalement les règles du jeu dans le secteur de l’électricité et ouvre la voie à la plateformisation. En regardant Airbnb, son moteur de valeur principal consiste à utiliser la capacité inutilisée des consommateurs et à gérer la complexité de millions d’utilisateurs. Avec l’essor des véhicules électriques et des actifs de stockage photovoltaïques sur les toits, de plus en plus de consommateurs possèdent désormais leurs propres actifs de production – un potentiel de ressources que les modèles commerciaux de plateforme peuvent exploiter.

Les premiers utilisateurs ont déjà lancé des entreprises basées sur des plateformes dans le secteur. Le Brooklyn Microgrid exploite une plate-forme sur laquelle les consommateurs peuvent vendre à leurs voisins leur excédent d’énergie produite sur leur toit photovoltaïque. Tesla s’associe à Octopus Energy pour regrouper plusieurs batteries domestiques dans une centrale électrique virtuelle. La start-up Fermata Energy, basée dans la Silicon Valley, développe un marché numérique reliant les véhicules électriques aux opérateurs de réseau pour stabiliser le réseau ou aux fournisseurs d’électricité pour équilibrer leur production. EVmatch fournit une plate-forme de partage de prise qui connecte les utilisateurs de véhicules électriques au boîtier mural de votre garage. D’autres suivront.

L’opportunité est immense, mais des défis majeurs doivent être relevés pour réussir avec les modèles commerciaux de plateforme dans le secteur de l’électricité, parmi lesquels :

Responsabilité. De quoi la plateforme est-elle finalement responsable ? Une plateforme de mise en relation comme Tinder n’assume fondamentalement aucune responsabilité. Sur Airbnb, les consommateurs peuvent, dans de nombreux cas, se faire rembourser une partie du coût si l’expérience ne répond pas à leurs attentes. Mais dans le contexte électrique, des problèmes sur la plateforme peuvent entraîner des pannes de courant à la maison ou un véhicule électrique coincé au milieu de nulle part : les opérateurs de plateforme assumeront-ils ce risque ou le laisseront-ils à leurs clients ?

Immédiateté. L’électricité ne ressemble à aucun autre bien ou marchandise. Il est soumis à la contrainte physique que le réseau électrique doit être en équilibre à tout moment. Si la demande n’est pas égale à l’offre ou vice versa, le réseau risque de s’effondrer. Cela nécessite que les fournisseurs d’électricité prévoient méticuleusement la demande de leurs consommateurs, achètent de l’énergie en conséquence et équilibrent ces deux dimensions en temps quasi réel. Un opérateur système supervise le processus, équilibre les inexactitudes et pénalise les prestataires si nécessaire. Les entreprises de plateforme assumeront-elles ce fardeau alors qu’elles voulaient simplement créer un marché pour échanger l’accès à l’énergie solaire dans le quartier ?

Régulation. Le secteur de l’électricité est très réglementé et une compréhension approfondie est donc nécessaire pour réussir dans ce domaine. Une solution pourrait consister à opérer en dehors du marché de l’électricité conventionnel (hautement réglementé) – par exemple, la transaction principale sur la plateforme EVmatch consiste à échanger de l’électricité (pour recharger les véhicules électriques). Mais les utilisateurs ne sont pas liés aux exigences des fournisseurs d’électricité classiques décrites ci-dessus, car le produit échangé est un service (c’est-à-dire la recharge du VE) et non la bonne électricité elle-même.

Point d’inflexion. Quand est-ce que tout cela commence à avoir un sens ? Pour que les modèles commerciaux basés sur des plateformes deviennent viables, une certaine pénétration du marché des panneaux photovoltaïques sur les toits, des véhicules électriques, des batteries domestiques, etc. est nécessaire. Quel est le bon moment pour entrer sur le marché ?

Confiance. Comment les opérateurs de plateforme peuvent-ils renforcer la confiance dans leur service ? Si une date Tinder n’apparaît pas, c’est une chose. Mais si mon partenaire de partage de prise n’est pas à la maison comme prévu ou si son chargeur mural est inopinément hors service, les conséquences peuvent être plus graves (par exemple, se retrouver coincé avec un VE non chargé). La confiance des utilisateurs en leurs pairs est essentielle pour les marchés des plateformes. Airbnb et d’autres ont développé des mécanismes de confiance sophistiqués pour résoudre ce problème. Comment peuvent-ils fonctionner pour les plateformes électriques ?

Ce sont encore des obstacles considérables à franchir, mais ceux qui les surmonteront ont de grandes chances de devenir la prochaine licorne du secteur électrique, autrement dit l’Airbnb de l’électron vert.