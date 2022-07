Tree Energy Solutions : levÃ©e de fonds de 65 Mâ‚¬ pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne

Tree Energy Solutions (« TES »), une entreprise mondiale d’hydrogène vert dont la mission est de réaliser un avenir net zéro en décarbonant la chaîne énergétique, a annoncé jeudi 21 juillet dernier avoir conclu avec succès sa deuxième levée de fonds de 65 millions d’euros. Une nouvelle manne pour permettre à TES d’accélérer la transition vers une énergie propre en construisant les plus grands projets d’hydrogène au monde d’ici 2030.

La levée de fonds de 65 M€ réalisée par TES a attiré une base d’investisseurs mondiale comprenant des institutions financières de premier plan et des sociétés énergétiques internationales telles que E.ON, HSBC, UniCredit et Zodiac Maritime.

Introduire une économie circulaire du carbone sur le marché de l’hydrogène

TES développe un hub d’énergie verte dans le port allemand de Wilhelmshaven, avec l’objectif de fournir 250 TWh de gaz vert par an. La stratégie consiste à développer des hubs similaires dans d’autres ports européens et TES offrira de l’hydrogène vert, du gaz vert et de l’électricité verte abordables dans des volumes qui contribueront de manière significative à la décarbonisation des marchés mondiaux de l’énergie. Pour TES, il s’agit d’introduire une économie circulaire du carbone sur le marché de l’hydrogène en utilisant des technologies de pointe pour combiner l’hydrogène et le CO2 afin de produire du méthane de synthèse. L’entreprise importera de l’hydrogène vert et du méthane synthétique de pays à forte production d’énergie renouvelable afin d’aider à diversifier l’approvisionnement énergétique de l’Europe. L’infrastructure de pipeline existante peut faciliter la livraison rentable aux utilisateurs finaux. TES augmente déjà la production de 5,5 millions de tonnes d’hydrogène vert fiable à la demande dans son centre européen d’énergie verte à Wilhelmshaven. TES s’engage à atteindre la neutralité carbone en utilisant des sources d’énergie renouvelables tout en contribuant aux solutions de sécurité énergétique. La société développe également des centres d’approvisionnement et d’importation d’énergie supplémentaires en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en France, au Moyen-Orient, au Canada et aux États-Unis, intégrant et optimisant les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Appétit croissant pour le gaz naturel renouvelable

Marco Alverà, PDG de TES, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer cette étape importante dans notre parcours pour fournir de l’hydrogène vert et abordable. Ce capital nouvellement levé sera utilisé pour nous amener au FID (Final Investment Decision) d’ici fin 2023. Notre modèle d’entreprise durable a suscité l’intérêt d’acteurs industriels et financiers de classe mondiale, démontrant l’appétit croissant pour le gaz naturel renouvelable. TES progresse maintenant davantage pour devenir un agent de changement, moteur de cette révolution. » Noel Quinn, PDG de HSBC, a précisé : « Tenir l’énorme promesse de l’hydrogène vert et d’autres solutions d’énergie propre est essentiel pour parvenir à une économie mondiale nette zéro. Il sera tout aussi important de garantir un approvisionnement énergétique sûr et abordable. Nous sommes donc ravis de nous associer à TES sur ce projet ambitieux, qui couvre plusieurs marchés de HSBC et peut avoir un impact positif sur nos clients. Andrea Orcel, PDG d’UniCredit, a déclaré : « Les considérations ESG sont fondamentales pour chaque décision d’investissement que nous prenons et notre participation au dernier cycle de financement de Tree Energy Solutions en est une excellente preuve et de notre engagement continu en faveur de la durabilité. L’hydrogène renouvelable et à faible émission de carbone joue un rôle clé dans la taxonomie de l’UE et fera partie intégrante à la fois de la réalisation des objectifs définis dans le pacte vert européen et de la promotion de l’énergie propre en Europe. En tant que membre actif de l’European Clean Hydrogen Alliance et financier de premier plan du secteur, nous sommes ravis de nous associer à TES dans cette transition.