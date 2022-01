Trace Software prÃ©sentera sa solution archeliosâ„¢ Suite Ã  intersolution 2022 Ã  Gand en Belgique

Trace Software International annonce sa participation à la 10ème édition d’InterSolution, le salon de référence dédié à l’énergie solaire au Benelux. L’événement se tiendra les 19 et 20 janvier 2022 au Flanders Expo à Gand.

L’énergie photovoltaïque est en plein essor au Benelux et les entreprises se tournent de plus en plus vers les solutions solaires. InterSolution 2022 permettra aux professionnels de la filière solaire d’échanger autour des dernières innovations en matière de panneaux, stockage d’énergie, d’étude et de conception d’installations PV ou encore de système de montage et de contrôles. Pour les fournisseurs européens, il s’agit d’un forum international B2B incontournable ou l’offre ira de pair avec la demande. Cet événement est également incontournable pour Trace Software International qui dispose d’une expertise de plus de 30 ans dans la conception de logiciels de conception électrique et photovoltaïque pour les secteurs du bâtiment et de l’énergie. Trace Software proposera aux visiteurs sa solution logicielle archelios™ Suite dédiée à l’étude et à la conception de projets d’installations photovoltaïques. Avec archelios™ Suite, Trace Software propose une solution logicielle pour les professionnels qui conçoivent et maintiennent des installations photovoltaïques de tous types : sur toitures, centrales au sol, raccordées au réseau ou en sites isolés, en autoconsommation avec ou non stockage d’énergie. archelios™ Suite permet de concevoir l’ensemble d’un projet d’installation photovoltaïque, depuis l’étude de faisabilité, l’étude financière, la conception 3D, les notes de conformité et de calcul, la présentation détaillée de l’offre client, jusqu’à l’installation. Il s’agit d’une solution logicielle particulièrement aboutie pour la conception photovoltaïque.