TotalEnergies passe la surmultipliÃ©e avec les ombriÃ¨res de parking en RhÃ´ne-Alpes

TotalEnergies et CEVA Logistics inaugurent la plus grande installation d’ombrières d’Auvergne-Rhône-Alpes sur le site de CEVA à Blyes (Ain). Le solaire change d’échelle sur les parkings !

TotalEnergies et CEVA Logistics viennent de lancer la centrale solaire de Blyes composée de 58 000 panneaux, d’une puissance totale de 28,5 MWc (MégaWatt Crête) pour une production de 34 GWh (GigaWatt heure), soit l’équivalent de la consommation domestique électrique annuelle de 15 000 habitants. Construite sur la plateforme logistique de CEVA Logistics à Blyes, cette centrale solaire vise à produire et à distribuer localement de l’électricité bas carbone.

Un projet d’envergure pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes

La mise en service de ces ombrières photovoltaïques à Blyes, à ce jour la plus grande réalisation de ce type pour TotalEnergies en France, va permettre de produire 34 GWh (Gigawatt heure) par an et d’éviter le rejet de plus de 9 000 tonnes de CO2 par an. Au-delà de la production d’électricité bas carbone, ces ombrières de parkings offrent d’autres avantages, comme une protection renforcée des véhicules stockés contre les intempéries, notamment la grêle, et une amélioration des conditions de travail des collaborateurs sur le parc.

Depuis 2021 et jusqu’à sa mise en service fin 2023, la construction de cette installation s’est déroulée en étroite collaboration avec les équipes de CEVA Logistics et selon un planning en plusieurs phases, afin de respecter les contraintes opérationnelles inhérentes aux activités présentes sur le site.

Une production locale d’énergie renouvelable

L’électricité produite par cette installation d’ombrières photovoltaïques déployée sur 28 hectares marque une avancée significative vers une production d’énergie durable et locale pour le territoire. CEVA Logistics, fortement engagé dans la protection de l’environnement et soucieux de réduire l’impact local de ses activités, contribue avec cette réalisation à la réduction de l’empreinte carbone de sa plateforme dédiée à la logistique des véhicules finis à Blyes. CEVA Logistics poursuit par ailleurs son programme d’amélioration de la performance environnementale de ses sites via la décarbonation et la production d’électricité renouvelable ainsi que l’amélioration des processus. S’agissant de l’installation de panneaux solaires sur ses sites partout dans le monde, CEVA comptabilise déjà 80 hectares couverts.