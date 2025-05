TotalEnergies inaugure son plus grand champ solaire en Europe, et câ€™est en Espagne

TotalEnergies inaugure 263 MW de projets solaires en Espagne près de Séville. Ce champ solaire est le plus grand de TotalEnergies en Europe. Il produit de l’électricité renouvelable pour plus de 150 000 foyers espagnols.

TotalEnergies inaugure son plus grand champ de centrales solaires en Europe, près de Séville en Espagne. Il est composé de cinq projets d’une capacité installée totale de 263 MW. Ce champ de centrales solaires produira 515 GWh par an d’électricité renouvelable, soit l’équivalent de la consommation de plus de 150 000 foyers espagnols. Ils éviteront l’émission de 245 000 tonnes de CO2 par an. La majorité de l’électricité produite sera vendue par le biais de contrats d’achat d’électricité à long terme (PPAs) et le restant sera vendu sur le marché de gros.

« Avec nos 1 700 employés en Espagne, nous construisons un portefeuille compétitif d’activités intégrées dans l’électricité qui combine les énergies renouvelables et les centrales électriques à gaz flexibles pour fournir une énergie bas carbone disponible 24h/24 à nos clients. Nous sommes fiers d’être le 4ème fournisseur d’électricité, de gaz et de services associés en Espagne, où nous avons plus de 2 millions de clients particuliers et professionnels » a précisé Olivier Jouny, directeur Renouvelables chez TotalEnergies.

Déclaré d’intérêt stratégique par la Junta de Andalucía, l’installation des 400 000 panneaux solaires bifaciaux avec trackers a apporté un soutien significatif à l’économie locale, impliquant 14 entreprises dont plus de la moitié sont sévillanes et générant 800 emplois directs et indirects. « Nous remercions vivement les autorités espagnoles au niveau régional et national pour leur soutien à ce projet solaire qui contribue à l’ambition de l’Espagne d’atteindre 80 % d’énergies renouvelables dans son mix d’ici 2030 », a conclu Olivier Jouny.