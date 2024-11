TotalEnergies et des collectivitÃ©s gardoises demandent la reconnaissance d’envergure nationale pour la centrale solaire de Tavel

Le salon des maires et des collectivités locales a accouché le 20 novembre dernier d’une union qui donne du sens à la transition énergétique telle qu’elle s’exerce aujourd’hui. C’est le mariage d’une major internationale de l’énergie, Total Energies, avec des collectivités locales gardoises à savoir la commune de Tavel, la communauté d’agglomération du Gard rhodanien et la Société d’aménagement et d’équipement du Gard (Segard) sous le regard bienveillant de l’AREC (Agence Régionale de l’Energie et du Climat) Occitanie. Soutenu par TotalEnergies pour un investissement de 50 millions d’euros, le projet de centrale solaire de Tavel qui s’étend sur 48 hectares et programmée pour 2027 fait l’objet d’une demande d’inscription dans la liste des projets d’envergure nationale.

La requête a été formulée à l’attention du Premier ministre, à travers un courrier cosigné par les acteurs du projet, indique un communiqué. Les projets d’envergure nationale ont l’avantage d’être épargnés par le dispositif de lutte contre l’artificialisation des sols. « Sans cette dérogation, le projet se retrouve en grande difficulté administrative, alors qu’il est soutenu localement, décrypte Anna Rosique, directrice régionale du développement chez TotalEnergies Renouvelables France pour les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, aux Echos. Le classement en projet d’envergure nationale permet d’accéder à des quotas nationaux de fonciers Enaf (espaces naturels, agricoles et forestiers). Les quotas disponibles localement ne suffisent pas pour soutenir des projets économiques de cette taille.

La future méga-centrale solaire doit produire 74 GWh/an, assurant l’alimentation de près de 48.000 personnes et permettant d’éviter la production de 27.300 tonnes de CO2. L’infrastructure, d’une puissance de 52 MWc, doit être construite à proximité immédiate de l’infrastructure électrique RTE de Tavel, qui alimente l’équivalent de la consommation de plus de 4 millions d’habitants en régions Paca et Occitanie. Ce projet d’envergure est développé sur un foncier dégradé par la présence de 23 pylônes électriques.