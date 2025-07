TotalEnergies cÃ¨de 50% dâ€™un portefeuille dâ€™actifs renouvelables au Portugal

Conformément à son modèle d’affaires dans les énergies renouvelables, TotalEnergies annonce la finalisation de la vente de 50 % d’un portefeuille de 604 MW d’actifs éoliens, solaires et hydroélectriques au Portugal au consortium composé de MM Capital Partners 2 Co., Ltd., Daiwa Energy & Infrastructure Co. Ltd., et Mizuho Leasing Co., Ltd. pour une considération de 178,5 millions d’€ équivalent à une valeur d’entreprise de 550 millions d’€.

À la suite de cette transaction, TotalEnergies conservera une participation de 50 % et restera opérateur des actifs. En outre, à l’issue de l’expiration des tarifs régulés dont ils bénéficient, la production de ces actifs, d’un âge moyen de 16 ans, sera achetée par TotalEnergies qui en assurera la commercialisation. «Nous nous réjouissons de ce partenariat au Portugal, pays dans lequel TotalEnergies compte poursuivre son développement dans les renouvelables. Conformément à notre stratégie, cette transaction nous permet d’optimiser notre allocation de capital dans nos activités d’électricité intégrée et contribue à améliorer la rentabilité du secteur », a déclaré Olivier Jouny, Directeur Renouvelables chez TotalEnergies.