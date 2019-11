Total inaugure la plus grande centrale solaire avec stockage en Nouvelle-CalÃ©donie

Total Quadran, filiale à 100% de Total dédiée à la production d’électricité renouvelable en métropole et Outre-Mer, a mis en service la centrale Hélio Boulouparis 2, la plus grande centrale solaire avec stockage de l’Outre-Mer. Il s’agit de la deuxième tranche d’un parc photovoltaïque constituant le plus important programme solaire jamais réalisé en Nouvelle-Calédonie. Sa première tranche, Hélio Boulouparis 1, avait été mise en service en 2017.

Dotée de plus de 58 000 panneaux solaires, l’installation photovoltaïque a une capacité installée de près de 16 mégawatts-crête (MWc), permettant de couvrir les besoins énergétiques de plus de 21 000 calédoniens. La centrale sera équipée d’un système de stockage d’énergie (SSE) Lithium-ion d’une capacité de près de 10 MW. La combinaison d’une installation photovoltaïque de grande taille avec un SSE permet de contribuer à la qualité et à la fiabilité du réseau électrique pour le bénéfice de la population locale.

« Avec près de 60% de la capacité photovoltaïque totale installée en Nouvelle-Calédonie, Total Quadran se positionne comme le premier acteur du marché solaire calédonien,» souligne Thierry Muller, Directeur Général de Total Quadran. « En tant qu’acteur historique du territoire, Total est fier de contribuer à la réduction de l’intensité carbone du mix énergétique de la région, tout en favorisant l’intégration des renouvelables dans le réseau électrique grâce à des installations de stockage adaptées. »

« Ces chantiers ont une dominante territoriale essentielle. Ils ne peuvent être entrepris qu’avec un engagement des institutions locales et un appui très fort des acteurs coutumiers », souligne Stefan Sontheimer, Directeur de l’agence Pacifique de Total Quadran. « 200 personnes, toutes d’entreprises calédoniennes, ont travaillé sur le projet depuis l’identification du site, sa conception, les demandes d’autorisations et son financement jusqu’à sa construction et désormais son exploitation et sa maintenance. »