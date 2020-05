Total Flex, un agrégateur innovant qui développe les activités bas carbone de demain

Total Flex, agrégateur du Groupe Total, contribue au développement de l’électricité bas carbone en France au travers de ses deux activités : augmenter la production d’énergies renouvelables et les capacités de flexibilité de consommation électrique. Comment ça marche ?

Entre 2018 et 2019, les émissions de CO 2 dues à la production d’électricité en France ont diminué de 6% selon RTE. L’agrégateur Total Flex y contribue à sa façon en augmentant la production d’EnR mais aussi la flexibilité du réseau. Ces deux activités complémentaires permettent d’améliorer l’empreinte environnementale du mix électrique français tout en compensant l’intermittence des énergies renouvelables par la mise à disposition de capacités de flexibilité électrique. En effet, il est indispensable pour le réseau électrique que la demande (consommation) soit toujours égale à l’offre (la production).

Premier lauréat de l’AOLT

La vision globale de Total Flex pour l’équilibrage réseau lui permet de contribuer à des projets innovants. Par exemple, Total Flex a été le premier lauréat batterie de l’appel d’offres long terme de capacités (AOLT), organisé par RTE, avec 103 MW de capacités allouées sur un total de 253 MW pour la partie stockage (plus de 40% des capacités de stockage attribuées). Cela donnera lieu à la création et au pilotage d’une unité de stockage sur le site de Dunkerque par le Groupe Total. Cette batterie, dotée d’une capacité de stockage de 25 MWh et d’une puissance de 25 MW, sera la plus grande en France à ce jour ! Porté par Total Solar, ce projet est le fruit d’une synergie des solutions avec Total Flex et Saft, trois entités de la Branche Gas, Renewables & Power du Groupe Total. Total Flex sera en charge d’opérer la batterie et de valoriser ses capacités sur la réserve de fréquence.

Une usine de production électrique virtuelle

Total Flex est l’un des rares agrégateurs du marché en France à disposer d’une Virtual Power Plant (VPP) ou usine de production électrique virtuelle qui intègre à la fois le pilotage d’effacements de consommation, de productions d’énergies renouvelables et de systèmes de stockage. Total Flex remplit donc deux missions principales :

L’agrégation de productions d’énergies renouvelables décentralisées : Total Flex pilote et valorise l’électricité issue de son portefeuille de producteurs d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique et biomasse) en temps réel sur les marchés de l’électricité ou directement auprès des consommateurs.

Total Flex (solaire, éolien, hydraulique et biomasse) en temps réel sur les marchés de l’électricité ou directement auprès des consommateurs. L’agrégation de flexibilité de consommation électrique : la flexibilité électrique ou « effacement » est la capacité d’un site à diminuer voire à arrêter sa consommation en cas de forte demande ou de pénurie d’offre sur le réseau électrique. Total Flex agrège des capacités de flexibilité électriques qui peuvent être activées pour éviter de lancer des modes de production thermiques (souvent au charbon) lors des pics de consommation.

“ L’essor rapide des énergies renouvelables intermittentes et la décentralisation croissante de la production d’électricité accentuent le besoin d’apporter de la flexibilité au réseau électrique. Ces deux activités d’agrégation de production et de flexibilité permettent à Total Flex de contribuer à la stabilité et à l’équilibrage en temps réel de l’offre et de la demande sur le réseau électrique français. Faire partie du Groupe Total contribue à augmenter notre force de frappe pour poursuivre notre expansion et élargir notre expertise sur ce marché en plein développement” déclare Xavier Clabaut, Directeur de Total Flex.