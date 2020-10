Total et Google Cloud mettent au point Solar Mapper, un outil pour estimer le potentiel solaire sur toiture des particuliers

Total et Google Cloud ont mis en commun leurs compétences pour développer conjointement un outil innovant, Solar Mapper, qui vise à accélérer le déploiement d’installations photovoltaïques pour les particuliers (B2C) en fournissant une estimation précise et rapide du potentiel d’énergie solaire de leurs logements, d’abord en Europe puis dans le monde.

Solar Mapper utilise de nouveaux algorithmes d’intelligence artificielle qui offrent de meilleurs résultats que les outils actuels, en améliorant notamment :

▪ la qualité des données extraites des images satellitaires,

▪ la finesse de l’estimation du potentiel solaire,

▪ la pertinence de la technologie à installer,

▪ la couverture géographique globale de l’outil.

Dans le cas de la France, Solar Mapper assure une couverture géographique de plus de 90 %,

permettant à un plus grand nombre de personnes d’évaluer le potentiel solaire de leurs domiciles, avec plus de précision qu’auparavant. « Solar Mapper va permettre à Total de déployer plus rapidement des panneaux solaires sur les toits des particuliers, afin de fournir à ses clients une énergie solaire plus abordable et plus disponible », explique Marie-Noëlle Séméria, Directrice Recherche & Développement de Total. « En combinant l’expertise de Total dans l’énergie solaire à celle de Google Cloud en intelligence artificielle et en bases de données, nous avons pu développer ensemble en seulement 6 mois une offre attractive et innovante. »

Par ailleurs, Total envisage de développer une application B2B de Solar Mapper, dédiée aux bâtiments et installations industrielles et commerciales. Solar Mapper participe à l’ambition du Groupe de devenir un leader mondial dans la production d’énergies renouvelables, en vue d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, ensemble avec la société.