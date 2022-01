Thermador, lâ€™Ã©nergie solaire thermique comme fer de lance

Thermador, acteur majeur dans le domaine de la production d’eau chaude sanitaire, répond aux exigences de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte en étoffant sa gamme de produits solaires. Petit aperçu des technologies commercialisées !

La France s’engage dans transition énergétique notamment en supprimant de manière progressive les installations de chauffage utilisant des énergies fossiles. En effet dès le 1er janvier 2022, les installations de chaudières 100% fioul seront interdites. Cette mesure associée au « coup de pouce chauffage » permet aux 4 millions de foyers encore équipés avec ce type d’installation polluant et onéreux de s’orienter vers des systèmes plus durables.

Accompagner les ménages vers une énergie renouvelable telle que le solaire est l’un des objectifs de Thermador. L’entreprise s’est employée à optimiser des systèmes solaires de production et de stockage d’eau chaude sanitaire et à utiliser l’électricité uniquement en appoint pour plus de confort. Pour couvrir les besoins en eau chaude sanitaire des Français, Thermador propose deux gammes complètes : STRATOS et ASTREA.

Le panneau solaire avec réservoir intégré STRATOS est un ensemble plus compact et plus esthétique qu’avec un réservoir externe qui convient aux régions ensoleillées. Tandis que le panneau STRATOS 4S est un ensemble complet pour la production instantanée d’eau chaude sanitaire. Son isolation très performante lui permet d’être installé dans des zones où la température peut atteindre -20°C. L’installation fournit jusqu’à 100% des besoins en été et un apport non négligeable en hiver en complément d’une autre énergie.

Les packs solaires ASTREA quant à eux comprennent l’ensemble des produits nécessaires à la production d’eau chaude sanitaire. 5 packs ont été imaginés pour répondre aux principaux besoins des installateurs. Ils sont tous composés de 1 à 5 panneaux solaires avec fixations, d’un ballon externe, d’un groupe de transfert, un mitigeur solaire, d’une soupape de sécurité pression et température, d’un vase solaire et divers autres accessoires nécessaire à l’installation. Pour assurer la disponibilité d’eau chaude en cas d’absence de soleil ou de consommation supérieure aux capacités, les packs proposent plusieurs solutions énergétiques complémentaires. Pour économiser encore plus d’énergie, certains packs présentent l’atout de préchauffer l’eau du circuit de chauffage.

Avec ces deux gammes solaires, Thermador offre aux professionnels des solutions tout en un pour répondre à tous les types de besoins de leurs clients grâce à l’énergie solaire thermique.

Quid de Thermador ?

Thermador est un importateur d’accessoires pour le chauffage et la sécurité sanitaire qui commercialise pas moins de 3 700 produits fiables et performants, issus d’usines spécialisées de premier plan. Il s’agit d’une filiale de Thermador groupe, coté en bourse.