The Smarter E Europe offre la plateforme idÃ©ale aux startups du monde de lâ€™Ã©nergie de demain

Le plus grand carrefour européen du secteur de l’énergie, The smarter E Europe, propose aux startups la plateforme de présentation idéale grâce à son stand commun Start-ups@TheSmarterE Europe. Il proposera comme service spécifique un speed-dating sponsorisé par Energieloft pour favoriser la mise en réseau des startups, des investisseurs et des entreprises. Les personnes intéressées trouveront ce stand commun dans le hall C4 de la Messe München. The smarter E Europe, la plateforme d’innovation pour le nouveau monde de l’énergie, ouvrira ses portes du 15 au 17 mai. Elle regroupe les salons professionnels Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power, tous accessibles aux visiteurs avec un seul ticket.

10 minutes pour convaincre à la Start-up Arena

La transformation du monde de l’énergie et la forte dynamique du marché des énergies renouvelables favorisent l’émergence de modèles commerciaux innovants. Ces conditions idéales ont permis et permettront la création de nombreuses startups qui entendent contribuer à la transition par des idées innovantes. Pour la première fois cette année, The smarter E Europe leur consacre un espace dans le hall C4 avec le stand commun Start-ups@TheSmarterE Europe qui constitue une surface d’exposition peu chère et accrocheuse. Les startups pourront s’y présenter et rencontrer des décideurs nationaux et internationaux de tout le secteur.

Les entreprises admises sur le stand ne doivent pas avoir plus de cinq ans d’existence, employer moins de 50 collaborateurs et ne pas dépasser un chiffre d’affaires annuel de cinq millions d’euros maximum. Les participants au stand commun peuvent également poser leur candidature pour une intervention de 10 minutes à la Start-up Arena. Celle-ci offre la possibilité de présenter aux décideurs l’entreprise et ses solutions innovantes pour le nouveau monde de l’énergie. La Start-up Arena a été aménagée pour favoriser la prospection et améliorer la notoriété des startups.

Start-up Speeddating powered by Energieloft

Pour favoriser la mise en réseau des startups avec les décideurs, les investisseurs et les entreprises, les organisateurs du salon et le réseau d’innovation Energieloft proposent pour la première fois cette année un service spécial, le speed-dating. Sur la base d’informations communiquées en ligne au préalable, un algorithme calcule les relations correspondantes entre les startups et les décideurs, entreprises ou investisseurs. Les fondateurs des startups présentent ensuite leur concept au salon et nouent des contacts. Tous les participants peuvent s’inscrire gratuitement à quatre séances de speed-dating au maximum. Les séances auront lieu le mercredi et le jeudi de 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h.

Pour s’inscrire…