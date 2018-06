THE SMARTER E AWARD 2018 : les gagnants rÃ©compensÃ©s pour leurs idÃ©es novatrices

Des modèles commerciaux et des projets innovants ainsi que des idées d’avenir caractérisent les gagnants du prix The smarter E AWARD 2018 décerné pour la première fois cette année, et ce, dans deux catégories. La distinction très convoitée a été remise à Ferroamp Elektronik AB, indielux UG et SMA Solar Technology AG dans la catégorie « Smart Renewable Energy » et à Bach Khoa Investment Development of Solar Energy Corporation, First Solar GmbH et Unlimited Energy Australia/TESVOLT GmbH dans la catégorie « Outstanding Projects ». Les lauréats ont été présentés et récompensés le 20 juin 2018 à 17 h sur le The smarter E Forum (hall B2, stand 570).

Le prix The smarter E AWARD fait ses débuts. Le jury était appelé à évaluer des douzaines de candidatures. En ce qui concerne les « Outstanding Projects », l’accent portait sur l’intégration et/ou la substitution des marchés de l’énergie existants. Le photovoltaïque est souvent associé à des systèmes d’accumulation afin de garantir la disponibilité et la stabilité des énergies renouvelables. Cela ouvre des possibilités qui contribuent à améliorer considérablement la vie des êtres humains, à générer de nouvelles opportunités commerciales ou à donner à des entreprises existantes une impulsion décisive. Dans la catégorie « Smart Renewable Energy », la tendance est indéniablement au couplage sectoriel, c’est-à-dire à la convergence entre l’électricité, la chaleur et la mobilité. L’électrification des secteurs de la chaleur et de la mobilité est de toute évidence un moteur.

LES LAURÉATS DANS LA CATÉGORIE « OUTSTANDING PROJECTS »

Bach Khoa Investment Development of Solar Energy Corporation (SolarBK) : Solar Experience Space comment conjuguer divertissement, enseignement et recherche

« De petits changements peuvent avoir de grands effets », telle est la devise appliquée dans le cadre du « Solar Experience Space » de l’Université technologique d’Hô Chi Minh-Ville au Vietnam qui compte quelque 24 000 étudiants. Ce bâtiment passif est un projet commun qui doit servir à la formation des jeunes. Les étudiants surtout peuvent venir étoffer leurs connaissances sur les énergies non polluantes. Le « Solar Experience Space » conjugue divertissement, apprentissage et recherche. Le bâtiment abrite également un petit café. C’est le premier projet de ce type au Vietnam dans lequel les produits, technologies et solutions sont présentés par des chercheurs et ingénieurs vietnamiens. Des solutions pour le photovoltaïque, le solaire thermique et des pompes à chaleur entre autres sont installées dans l’édifice. Elles devraient bientôt être rejointes par des systèmes d’accumulateurs modernes et des dispositifs de dessalement. L’objectif est la constitution d’un département pour les énergies propres à l’université.

Le jury a été enthousiasmé par la portée de ce projet commun tourné vers l’avenir qui sensibilise la société et surtout les jeunes aux technologies énergétiques propres et durables et rend ces dernières accessibles. Grâce à son approche intégrée, le projet est particulièrement pertinent notamment pour la nouvelle génération d’ingénieurs et d’experts du solaire dans une région à fort potentiel de développement photovoltaïque. Il montre clairement que le photovoltaïque peut être utilisé au Vietnam chez les particuliers, dans les logements et pour les applications professionnelles et laisse présager ce que les ingénieurs du solaire de demain pourront accomplir. Le projet est économiquement réalisable et transposable, séduit par sa grande visibilité et joue un rôle important pour la société et les sciences.

First Solar GmbH : le rôle important des installations photovoltaïques dans la stabilisation du réseau

First Solar a développé et construit une grande centrale photovoltaïque de 300 MW en Californie. Les analyses et tests d’envergure menés sur le site ont montré que les installations solaires de cette taille peuvent fournir des services réseau fiables et intéressants. D’après les données de terrain, l’installation solaire est en mesure de réagir très rapidement aux signaux réseau. Elle est également plus exacte que les centrales thermiques, hydrauliques ou à turbines à gaz conventionnelles et se règle plus précisément. Les tests sur la sécurité de l’installation portaient sur l’énergie de réglage, le fonctionnement en suivi de charge, le support de tension, l’augmentation des performances, la réponse de fréquence, l’équilibrage, la régulation de fréquence et l’amélioration de la qualité de l’électricité.

Le jury a qualifié ce projet remarquable de « proof of concept » et de « révolution pour les grandes installations solaires ». Les centrales solaires peuvent diminuer les besoins en matières premières qui rejettent du CO2, améliorer le rendement du système et utiliser beaucoup plus de sources d’énergie variables. Les résultats de ce projet peuvent ouvrir la voie et convaincre les différents acteurs que les grandes installations photovoltaïques contribuent à la fiabilité et à la stabilité du réseau et offrent des services réseau essentiels qui sont souvent aujourd’hui associés à la production d’électricité conventionnelle et à son énergie de réglage. Le projet n’est pas seulement une installation solaire couplée au réseau, mais aussi un excellent exemple du rôle des installations photovoltaïques dans la stabilisation du réseau.

Unlimited Energy Australia / TESVOLT GmbH : une avocateraie hors réseau en Australie

Unlimited Energy Australia et Tesvolt ont construit ensemble en Australie une installation photovoltaïque de 53 kW hors réseau reliée à un accumulateur à batteries à eau salée de 160 kWh et un accumulateur lithium-ion de 48 kWh. Le système photovoltaïque isolé peut alimenter à 100 pour cent une avocateraie australienne en énergies renouvelables au sein d’un microréseau. L’énergie produite dans cette région à fort ensoleillement (environ 300 jours de soleil par an), rend superflue l’utilisation des générateurs diesel et du réseau électrique clairsemé dans les campagnes de l’ouest de l’Australie.

Le jury récompense cette solution innovante en raison de l’intégration transparente et réussie de deux technologies de batterie différentes et de son effet positif notable sur l’économie et l’environnement. La combinaison du lithium-ion et des batteries à l’eau salée non toxiques et non polluantes est unique.

L’utilisation de ces deux technologies dans ce projet pilote concourt à populariser les énergies renouvelables dans la région et auprès des agriculteurs. En outre, les touristes curieux d’autosuffisance énergétique qui viennent voir l’installation contribuent à accroître sa notoriété. La maintenance complexe et l’exploitation coûteuse du réseau électrique dans les régions faiblement peuplées de l’ouest de l’Australie ne sont plus nécessaires, ce qui représente des avantages économiques considérables.

LES LAURÉATS DANS LA CATÉGORIE « SMART RENEWABLE ENERGY »

Ferroamp Elektronik AB : la technologie PowerShare à approche ascendante

La technologie PowerShare avec une forte approche ascendante est un système modulaire sur la base d’un nanoréseau local de 760 V CC qui met à disposition de plusieurs utilisateurs l’énergie d’une ou de plusieurs installations photovoltaïques communes. La technologie PowerShare permet une intégration flexible des installations photovoltaïques, des accumulateurs d’énergie et des petites éoliennes ainsi que le chargement de véhicules électriques. Un onduleur local bidirectionnel chez chaque utilisateur régule le flux d’énergie entre le nanoréseau CC et l’utilisateur. La technologie peut également être utilisée pour la répartition des accumulateurs d’énergie centralisés parmi plusieurs utilisateurs et permet ainsi une autoconsommation photovoltaïque bien plus élevée pour des coûts bien plus faibles qu’avec les accumulateurs à batterie décentralisés. De plus, les pics de consommation chez un utilisateur peuvent être compensés par les autres utilisateurs afin de réduire les pics de demande sur le réseau CA public.

Le jury a été impressionné par la technologie sophistiquée de compensation électrique qui permet d’utiliser encore plus d’énergie renouvelable en baissant encore les coûts. Les autres facteurs qui ont influé sur la décision du jury sont l’intégration de plusieurs sources d’énergie et d’utilisateurs, les faibles pertes de conversion dans le système CC/CC comparé aux systèmes CC/CA et l’amélioration de la sécurité par une solution de secours sur le réseau CC. Les marchés cibles sont les pays nordiques où cette technologie est autorisée, ainsi que les pays en développement où l’infrastructure de réseau encore chétive rend l’investissement dans les nanoréseaux CC attrayant. Sous réserve de changements législatifs, un potentiel commercial existe aussi dans d’autres pays européens.

indielux UG : ready2plugin la prise sans danger

ready2plugin est le premier système de ce genre pour le branchement sans danger des modules photovoltaïques et des accumulateurs à batteries sur des prises courantes sans l’aide d’un électricien. L’algorithme ready2plugin utilise un protocole d’onduleur et une application pour systèmes de maison intelligente afin d’injecter jusqu’à 1,8 kW dans le circuit électrique domestique. L’algorithme empêche une surchauffe de l’installation électrique et peut être installé sur les nœuds de réseau de la maison intelligente ou intégré dans les systèmes existants ou les accumulateurs. Le système insulaire sert de solution de gestion énergétique à l’échelle de la maison. Dans le cas d’une injection réseau, la demande en électricité de la cellule de consommation peut être diminuée par le fait que les appareils consommateurs comme le lave-vaisselle ou le lave-linge ne sont allumés qu’en cas de besoin. ready2plugin offre en outre une méthode efficace de surveillance de la consommation d’électricité.

Le jury a justifié sa décision en déclarant que ce système représentait une étape importante vers la démocratisation de la transition énergétique en permettant à chacun de produire de l’électricité soi-même. Il encourage l’utilisation décentralisée d’énergies renouvelables dans des catégories plus larges de la société. Comme il surveille la charge autorisée dans le circuit électrique, le système représente une solution plug and play économique et conforme aux normes. ready2plugin envisage de vendre son système par le biais des grandes surfaces de bricolage, des fournisseurs d’énergie et des fabricants de modules photovoltaïques et de systèmes d’accumulateurs.

SMA Solar Technology AG : ennexOS la plateforme IoT intersectorielle

ennexOS signifie Energy Next Operating System, il s’agit d’une nouvelle plateforme IoT intersectorielle pour la gestion énergétique. Cette plateforme regroupe le chauffage, la climatisation, l’électricité et la mobilité et offre des solutions tout au long de la chaîne de création de valeur. Les outils pour la simulation, la mise en service, la surveillance et la commande intersectorielles sont complètement intégrés pour assister les installateurs et les consommateurs finals. Ils peuvent ainsi profiter des futurs modèles commerciaux sur les marchés numériques de l’énergie. ennexOS est une infrastructure de communication ouverte qui permet un accès flexible aux installations des particuliers, des entreprises et des centrales.

Le jury a apprécié l’approche globale, l’architecture système modulaire et évolutive, le concept intersectoriel d’une plateforme IoT ainsi que la concentration sur les grandes applications commerciales et industrielles. La combinaison de plusieurs applications collecte et analyse des données d’exploitation, planification, simulation, gestion énergétique, exploitation et maintenance contribue à l’optimisation de la consommation d’énergie et des coûts énergétiques. ennexOS représente une étape importante vers la numérisation de la transition énergétique.

Plus d’infos…