TÃ©lÃ©vision : ComplÃ©ment dâ€™EnquÃªte propose le reportage Â« EDF : un gÃ©ant sous tension Â», jeudi 27 janvier Ã  23.00

La vieille dame vient de fêter ses 75 ans et les Français l’adorent ! Alors que les prix flambent, elle est dans le peloton de tête des entreprises préférées, loin devant Danone, Renault, ou L’Oréal. Chaque jour, EDF produit et distribue de l’électricité pour 25 millions de foyers. Mais qui connait vraiment cette entreprise très particulière, une exception mondiale, aux 150 000 salariés ? Complément d’Enquête vous raconte EDF de l’intérieur grâce à des témoignages exclusifs. Longtemps monopole d’Etat, l’entreprise emblématique a régné en maître absolu sur le marché de l’énergie pendant des décennies. Mais le fleuron EDF est désormais en mauvaise posture ! Dette colossale, centrales nucléaires vieillissantes, perte de compétences, clients qui partent à la concurrence, l’Electricité de France fait grise mine. Pour défendre ses intérêts, la reine du nucléaire a longtemps résisté aux énergies renouvelables ! Et mise sur le lobbying pour imposer ses vues. EDF n’hésite pas à s’offrir les services d’un ancien ministre écolo devenu pro-nucléaire, Brice Lalonde ! EDF compte aussi sur sa nouvelle génération de réacteurs : l’EPR2. Mais beaucoup n’y croient plus : EDF sait-elle encore faire ? Est-elle encore capable d’assurer l’indépendance énergétique de la France ? Saura-t-elle, même, nous fournir assez de courant pour l’hiver ? Une enquête de 52’ de Sylvain Pak et Thomas Lhoste pour Capa TV.