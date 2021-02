Technique Solaire : 133 Mâ‚¬ de dette senior pour le financement et le refinancement de 255 centrales PV en France

Le 8 février 2021, le groupe Technique Solaire a finalisé une opération de financement, pour un montant total de 133 M€, avec ses partenaires historiques : le Groupe Crédit Agricole (avec Unifergie et le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou) et Bpifrance. Détails !

Cette opération financière comprend une tranche Brownfield (refinancement de 76 centrales existantes d’une puissance cumulée de 17,5 MWc), de 25 millions d’euros et une tranche Greenfield de 108 millions d’euros pour le financement de 179 centrales solaires photovoltaïques à construire d’ici début 2023.

Les deux premières centrales au sol du groupe

La tranche Greenfield permet le financement d’un portefeuille de projets représentant une puissance de 76 MWc qui vont venir s’ajouter au portefeuille du Groupe de 96 MWc déjà en exploitation et de 74 MWc déjà en construction.

Ce portefeuille de 76 MWc correspond principalement aux projets de Technique Solaire lauréats des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) (i) Bâtiment 4.9, 4.10 et 4.11et Sol 4.7 et 4.8. On y retrouve notamment les deux premières centrales aux sols du groupe qui seront construites sur le territoire français. Cette opération de financement, démontre une fois de plus la capacité du groupe à mettre en place des opérations de financement majeures de façon régulière, et cela, malgré une situation sanitaire difficile et des incertitudes réglementaires suite à la remise en cause par l’État de certains tarifs d’achat de l’électricité solaire en fin d’année 2020.

Un nouveau record pour Technique Solaire

En 2020, le groupe Technique Solaire a dépassé ses objectifs de production annuels de 1,4%. Le groupe a produit en 2020 l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 69 370 personnes et a évité le rejet de 10 152 Tonnes de CO². Avec un objectif de mise en service équivalent à plus de 100 MWc en 2021, Technique Solaire continue ses efforts de participation à

la transition énergétique. Edouard Dazard, Directeur des Financements chez Technique Solaire, explique : « Avec 133 M€, cette opération de financement marque un nouveau record pour Technique Solaire. Elle illustre bien le changement de taille que le groupe est en train de vivre : avec aujourd’hui 96 MWc en exploitation et 150 MWc en construction entièrement financés, le groupe s’apprête à mettre en service dans les 18 prochains mois 1,5 fois plus de puissance installée que celle mise en service au cours des 12 dernières années. »

1GW à fin 2024

Lionel Thémine, co-fondateur et Directeur Générale en charge des finances précise : « cette opération de financement est une nouvelle étape franchie avec succès dans le cadre de notre Plan Stratégique qui vise à détenir 1GW à fin 2024. Nous nous réjouissons de la confiance renouvelée de nos partenaires financiers ; ce financement nous permet d’envisager avec sérénité et envie les prochains enjeux de notre développement. » « Nous sommes fiers de participer, aux côtés de nos partenaires, à cette opération d’envergure qui permettra à Technique Solaire de continuer à développer sa stratégie de transition écologique » indique Sylvain Montastier, chargé d’affaires financement à Bpifrance. « Cette opération illustre parfaitement les ambitions de notre Plan Climat, d’accélérer la transition environnementale des entreprises. » Johan Mathieu, directeur du réseau commercial France Unifergie indique : « Unifergie est ravie de poursuivre l’accompagnement historique de Technique Solaire dans son développement avec des objectifs ambitieux mais réalistes pour la transition énergétique des territoires. » Enfin, Christèle Reviron, directrice de l’Agence Grandes Clientèles du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou de conclure : « Aux côtés des dirigeants du Groupe Technique Solaire depuis sa création, c’est naturellement que le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a répondu présent lors de cette nouvelle opération. Elle reflète notre relation de confiance et la volonté d’accompagner le développement d’un acteur incontournable du marché de l’énergie solaire. »

Encadré

L’opération en quelques chiffres

• Technique Solaire met en place un financement de portefeuille de projets pour une puissance cumulée de 93,5 MWc.

• Ce portefeuille inclus les 2 premières centrales solaires photovoltaïques au sol du groupe en France.

• Il s’agit de la plus importante somme de dette senior jamais mise en place par le groupe Technique Solaire (la dernière en mai dernier était d’un montant de 111 M€).