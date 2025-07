Tautavel, haut-lieu européen de la préhistoire, n’insulte pas non plus l’avenir avec un projet d’énergie solaire

ENGIE Green vient de mettre en service du parc solaire de la Carrière d’Alentou, implanté sur le territoire de la commune de Tautavel, dans les Pyrénées-Orientales. Un projet exemplaire de reconversion sur site dégradé !

La centrale est composée de 7 722 panneaux pour une puissance installée de 4,25 MWc. Elle produira chaque année 5 136 MWh, soit l’équivalent de la consommation électrique de 2 300 personnes.

Du marbre à l’énergie solaire

La centrale photovoltaïque est installée sur une ancienne carrière de marbre dont l’exploitation s’est achevée en 2001 et que la commune souhaitait réhabiliter. Situé en hauteur et éloigné des habitations, le parc bénéficie d’une bonne intégration paysagère. Implantée sur un sol très clair, la centrale tire parti d’une forte capacité du sol à réfléchir le rayonnement solaire élevé, optimisant ainsi son rendement énergétique. Implanté sur un terrain communal, le parc solaire permet aujourd’hui à la collectivité de bénéficier de loyers annuels en plus des retombées fiscales.

La biodiversité au cœur du projet

La création de ce parc s’inscrit pleinement dans une dynamique de préservation et de valorisation de la biodiversité. Dès la phase de conception, une attention particulière a été portée à l’environnement : l’implantation du parc a été soigneusement adaptée pour préserver des espèces florales protégées telles que l’euphorbe de Terracine et le glaïeul douteux. Afin de favoriser la faune locale, certains bâtiments ont été conservés pour offrir un refuge aux chiroptères présents sur le site, et des mares ont été aménagées pour accueillir les amphibiens. Au-delà du périmètre du parc, un partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels des Pyrénées-Orientales a permis de renforcer cette démarche : restauration d’espaces ouverts, création d’un verger pâturé et actions ciblées pour préserver la biodiversité locale.

« Valoriser notre patrimoine tout en préparant l’avenir »

Ces initiatives concrètes témoignent d’un engagement assumé à intégrer harmonieusement le développement du parc dans son environnement naturel. Francis Alis, Maire de Tautavel souligne : « La mise en service du parc solaire “Carrière d’Alentou” marque une étape majeure pour notre commune. Avec mon équipe, nous sommes fiers d’avoir transformé un site laissé à l’abandon en un projet exemplaire de production d’énergie renouvelable. Cette reconversion s’inscrit pleinement dans notre volonté de valoriser notre patrimoine tout en préparant l’avenir. En réhabilitant cette ancienne carrière, nous faisons le choix d’un développement durable au service des générations futures de Tautavellois, tout en générant sur le long terme, des retombées positives pour notre territoire ».