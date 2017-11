TALESUN SOLAR augmente sa capacitÃ© de production et propose des modules Ã  trÃ¨s faible empreinte carbone

Talesun Solar, un des plus grands fabricants du monde de cellules et de modules solaires, vient d’accroitre la capacité de production de ses modules pour la faire passer à 5 GW par an. Cette augmentation significative est liée aux nombreux succès rencontrés auprès de ses clients. En effet, Talesun Solar accompagne les plus gros acteurs du marché mondial dans la réalisation de leurs projets. Il vient d’ailleurs de prendre la 8ème place dans le dernier classement Bloomberg des fabricants de modules photovoltaïques (4ème trimestre 2017).

Possédant plusieurs usines en Chine et également une usine en Thaïlande, Talesun Solar offre une solution adaptée aux marchés pratiquant des règles d’anti-dumping comme les Etats-Unis ou l’Europe. Concernant la France, l’équipe commerciale localisée à Sophia-Antipolis, recherchait, depuis deux ans, une solution pertinente pour réduire de manière significative l’empreinte carbone de ses modules. C’est chose faite ! Aujourd’hui, Talesun Solar propose des modules avec l’un des plus bas bilans carbone du marché, spécialement fabriqués pour répondre au mieux aux critères des appels d’offres de la CRE. Une solution qui ne laisse pas insensible

