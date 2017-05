Ingeteam prÃ©sentera ses nouveautÃ©s Ã  Intersolar Europe 2017

Une fois encore, Ingeteam sera présent à Intersolar Europe, le salon professionnel le plus important du solaire. Sur un stand de 150 m², la société présentera ses principales solutions technologiques pour le secteur de l’énergie solaire, l’autoconsommation, le stockage d’énergie et la mobilité électrique. Par la même occasion, Ingeteam présentera ses dernières avancées dans les services d’exploitation et maintenance, un secteur dans lequel la société se positionne comme leader mondial, avec plus de 10GW de puissance sous contrat de maintenance dans des centrales de production d’énergie renouvelable. Ingeteam gère la maintenance de 25 000 onduleurs dans plus de 500 centrales photovoltaïques dans le monde.

Onduleur central de 1 500V

Sur son stand, Ingeteam exposera son dernier INGECON® SUN PowerMax

Série B de 1 500Vdc. Avec cet onduleur central, il est maintenant possible de délivrer une puissance de sortie allant jusqu’à 1,64 MVA dans un seul bloc jusqu’à 30C, soit une puissance de 326kW/m3. Grâce à cet onduleur puissant et à la possibilité de connecter jusqu’à 4 onduleurs au même enroulement de transformateur BT/HTA, Ingeteam propose des postes de transformation HTA

clé-en-main de 1 500 Vdc produisant jusqu’à 6,55 MVA. La version 1 000 Vdc de cette gamme d’onduleurs est capable de fournir 1,165 MVA jusqu’à 35C de température ambiante.

Onduleur string de 100kW

Ce tout nouvel onduleur string triphasé, un des plus gros du marché des onduleurs string à ce jour, produit jusqu’à 1,47 kW/kg. Avec sa technologie de pointe, il peut tenir des creux de tension, produire de la puissance réactive et est capable de produire jusqu’à 110 kW à 50°C. Il a été conçu pour minimiser les coûts de câblage et d’installation pour réduire OPEX et CAPEX (pas de neutre ni boîtier de jonction nécessaire). Il communique en Wifi et Ethernet de série.

Onduleurs string 2,5 40 kW

Les visiteurs du stand auront également la possibilité de voir les onduleurs string les plus petits de la société. Avec 2 trackers MPPT, ces onduleurs monophasés (2,5 – 6 kW) et triphasés (10 – 40 kW), peuvent fonctionner en mode autoconsommation et ont été conçus pour exploiter au maximum les rayons solaires.

Onduleur hybride PV-plus-storage

L’onduleur batteries monophasé INGECON® SUN STORAGE 1Play d’Ingeteam sera également exposé pendant le salon. Cet onduleur, conçu à l’origine pour les systèmes déconnectés du réseau, peut également fonctionner en étant connecté, avec autoconsommation, soutien au réseau et fonctionnalités back-up. De plus, il possède une entrée PV de série.

Borne de recharge pour véhicule électrique

Enfin, les bornes de recharge pour véhicules électriques seront présentées à Intersolar. Cette année, les visiteurs pourront essayer le INGEREV® CITY Duo, une borne à double prise permettant la recharge simultanée de 2 véhicules électriques. L’édition 2017 se tiendra de nouveau au centre d’exposition Messe München à Munich, du 31 mai au 2 juin. Ingeteam en sera : stand 430, Hall B2.

