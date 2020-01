Synergie Solaire fête ses 10 ans en organisant un trail solidaire des EnR dans les calanques de Marseille

Pour célébrer ses 10 ans, le fonds de dotation de la filière EnR pour l’accès à l’énergie Synergie Solaire organise le 27 mars prochain un trail solidaire EnR. Avec le soutien des entreprises Apex énergies, RES, VSB & le Syndicat des Energies Renouvelables, les calanques de Marseille seront le théâtre de cette course, qui se veut ouverte à tous. Il s’agira de courir seul ou à plusieurs et de se soutenir dans la bonne humeur sur un parcours très accessible. Objectif : souder les personnels et fédérer les entreprises des renouvelables autour d’un événement sportif et solidaire misant sur l’esprit d’équipe, tout en arpentant la nature du Sud.

Et surprise, ce sera en compagnie d’un champion de Trail international engagé, Andy Symonds, qui fait partie de la filière (RES). L’événement se terminera par une soirée à la vue imprenable sur le Port de Marseille, avec une prise de parole d’Andy Symonds sur le thème « Accéder à un mental de gagnant ». Le prix du dossard & soirée constitue un don, libre ensuite aux entreprises de choisir le projet qu’elle supportera parmi les 3 propositions de Synergie Solaire. Le montant du don bénéficie d’une réduction d’impôt de 66% pour un particulier et de 60% pour une entreprise. (Ex : un don de 100€ revient à 34€ pour un particulier et à 40 € pour une entreprise.)

“10 ans d’engagement, d’apprentissage, de rencontres, d’échanges, 10 ans passionnants car les énergies renouvelables sont au cœur de 2 aspects fondamentaux de l’avenir de notre planète : le développement économique et social d’une part, le changement climatique d’autre part. Il reste encore tellement à faire mais peut-on envisager un futur durable sans entrepreneurs engagés ? Je pense que non, le rôle des entreprises est fondamental aux côtés des ONG comme des institutions. Nous sommes force de proposition et nous voulons inventer toujours plus de nouvelles manières de travailler ensemble. Nous comptons sur les entreprises de la filière pour participer à ce trail » assure Hélène Demaegdt, Présidente de Synergie Solaire.

Pour s’inscrire…