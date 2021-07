Sylvie RÃ©veillon est nommÃ©e dÃ©lÃ©guÃ©e gÃ©nÃ©rale de Think Smartgrids

Sylvie Réveillon est nommée déléguée générale de l’association Think Smartgrids à depuis le 1er juillet 2021. Elle succède à Valérie-Anne Lencznar, qui occupait cette fonction depuis la création de l’association en avril 2015.

Le Conseil d’administration du 16 juin dernier a nommé Sylvie Réveillon déléguée générale de l’association professionnelle Think Smartgrids, à partir du 1er juillet 2021. Aux côtés des membres de Think Smartgrids, Sylvie Réveillon aura à renforcer le rayonnement de la filière smart grids tant en France qu’à l’international afin de faire reconnaître le rôle de premier plan des solutions smart grids françaises pour une transition énergétique et numérique bas carbone.

Sylvie Réveillon a exercé, depuis 25 ans, différentes fonctions de communication, conseil et organisation dans le groupe EDF. Elle a notamment travaillé comme responsable coordination et communication à la Direction Optimisation Amont/Aval et Trading où elle était membre du comité de direction de 2002 à 2009, et à la Direction Production Ingénierie (nucléaire, thermique et hydraulique) de 2010 à 2017 comme directrice adjointe de la communication. Elle a rejoint Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité en 2018.

Sylvie Réveillon est diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Poitiers et titulaire d’un DESS en communication d’entreprise du CELSA – Paris IV Sorbonne.

Valérie-Anne Lencznar rejoint pour sa part la délégation des affaires internationales et d’ENTSO-E à RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français. Les membres de l’association ont salué le travail accompli par Valérie-Anne Lencznar au cours des six dernières années pour rassembler les acteurs français des smart grids au sein d’une association nationale, les faire travailler ensemble pour répondre aux enjeux du secteur et asseoir les partenariats permettant à la filière française d’être reconnue au niveau international.