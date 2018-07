SUN'R et Bouygues Energies & Services inaugurent la centrale photovoltaÃ¯que de LamagistÃ¨re

Après 6 mois de travaux d’un chantier ayant mobilisé près de 80 personnes, Sun’R et Bouygues Énergies & Services inaugurent le 12 juillet dernier la centrale photovoltaïque de Lamagistère en présence de Bruno Dousson, maire de la commune et de Jean-Michel Baylet, Président de la communauté de commune des Deux-Rives, accompagnés des élus locaux et acteurs du projet. Réalisée et financée par SUN’R, en collaboration avec Bouygues Energies & Services, cette centrale composée de 17 848 panneaux solaires s’étend sur 10 hectares et délivre une puissance de 5 MW qui permet de couvrir la consommation annuelle électrique des 1 500 foyers de la commune, soit 7,1 millions de KWh par an.

Un projet respectueux de l’environnement

« Au cœur de ce projet, il y avait une forte volonté de protéger la faune et la flore. Nous avons préservé les zones humides et tous les bois découpés ont été recyclés en copeaux et scierie. C’est également un atout financier pour le développement de la commune » explique Antoine Nogier, Président de SUN’R. Les 776 trackers évolueront avec la course du soleil. La puissance est évaluée à 5 MW et la production à 7,1 millions de KWh par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de la commune.

Une collaboration entre deux acteurs de la transition énergétique

SUN’R et Bouygues Energies & Services ont allié leurs compétences respectives pour accompagner la commune dans sa transition énergétique. SUN’R développeur du projet a réalisé l’ensemble des démarches permettant cette construction : du partenariat foncier avec la commune à la maintenance et l’exploitation de la centrale en passant par l’obtention des autorisations d’urbanisme et de raccordement. Dans sa mission de construction, SUN’R s’est appuyé sur Bouygues Energies & Services pour son conseil, son expertise technique et sa qualité de construction.

« Notre objectif est de contribuer à optimiser les coûts de production de l’électricité d’origine photovoltaïque pour nos clients tout en maintenant un niveau de qualité très fort. Les techniques utilisées sur Lamagistère sont propres et les panneaux à faible bilan carbone, nécessitent peu

d’entretien » explique Nicolas Beret, Responsable de l’activité photovoltaïque en France chez Bouygues Energies & Services.

Située au Nord-Est de la commune de Lamagistère, dans une ancienne gravière désaffectée depuis près de 20 ans, la centrale représente un investissement de 5 millions d’euros, financé par SUN’R.

