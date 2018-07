Selon le Fraunhofe ISE, LG NeONÂ® 2 BiFacial produit 26,5% plus d'Ã©lectricitÃ© que les modules monofaciaux

Les modules bifaciaux NeON® 2 ont été installés sur le toit du siège social de Fraunhofer ISE à Fribourg, en Allemagne, et ont été testés, analysés et vérifiés par ce dernier durant une année (du 23 janvier 2017 au 9 février 2018). Le module NeON® 2 BiFacial de LG Solar a produit 26,5% plus d’énergie que les modules mono-faces conventionnels de LG Solar dans cette configuration spécifique à albédo élevé.

Le module bifacial de LG Electronics possède d’excellentes caractéristiques de performance grâce aux cellules incluant la technologie PERT de type N. La face arrière de la cellule PERT a été conçue au début du développement de la cellule pour recueillir et diffuser la lumière du soleil afin de produire de l’électricité supplémentaire. Le surplus de production d’électricité a été identifiée comme un moyen efficace pour minimiser le coût nivelé de l’électricité (LCOE). Le module haute performance de LG Electronics incluant la technologie mono PERT de type N est le module bifacial le plus efficace actuellement en production.

LG Electronics poursuit ses activités de recherche et de développement pour garantir une efficacité élevée des cellules bifaciales PERT et fournir des solutions avancées pour sécuriser la production croissante d’énergie. La technologie de cellule appliquée au module bifacial PERT de type N produit non seulement des niveaux de sortie élevés, mais aussi une excellente fiabilité. De plus, il est équipé à l’arrière d’une feuille transparente ce qui lui confère un poid léger et donc facile à installer. Grâce à ces caractéristiques, les modules bifaciaux de LG Electronics peuvent fournir jusqu’à 26,5% plus d’énergie que les modules mono-faces pour les installations résidentielles et industrielles.

