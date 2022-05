Sunology PLAY & HOME, des solutions inÃ©dites pour un marchÃ© du solaire rÃ©sidentiel en plein boom

Après deux années de R&D autofinancées, la société Sunology a mis sur le marché sa technologie inédite à destination des particuliers au travers de deux produits, soit une offre à deux dimensions, à brancher ou à installer, pour les locataires et les propriétaires, en maison ou appartement, qui a pour but de massifier l’adoption d’équipements solaires.

L’urgence environnementale et l’explosion des besoins en énergie poussent les consommateurs à gagner en autonomie pour se prémunir des hausses continues du coût de l’énergie et alléger leur empreinte écologique. De plus en plus de ménages prennent les choses en main en produisant leur propre électricité, changement de paradigme dont bénéficie l’énergie solaire : compétitive, efficace et responsable. Un chiffre illustre le boom des installations solaires individuelles en France : selon Enedis, le nombre de foyers « solarisés » enregistre une hausse record de +64% depuis un an.

Une double innovation

Pour Sunology, la croissance est encore plus soutenue : des ventes multipliées par six depuis janvier et un CA mensuel passé de 10 000 à 600 000 euros en quelques mois. Et cela ne devrait pas en rester là avec sa nouvelle offre à deux dimensions.

« Sunology PLAY », la station solaire livrée prête à brancher sur une simple prise repose sur le principe « plug & play ». Utilisable en moins d’1 min, il suffit de la brancher à une prise électrique standard pour bénéficier d’une électricité verte moins chère, compensant la consommation des appareils en fonctionnement. Chaque station produit entre 420 et 670 kWh/an selon la région et permet d’économiser jusqu’à 17% d’électricité dans un foyer.

« Sunology HOME », la toiture solaire sur-mesure implémentée à distance en 3D : l’IA de HOME, fruit de deux ans de R&D, prend en compte des facteurs comme la géolocalisation, l’orientation, la pente de la toiture et la consommation du foyer heure par heure. Ce qui permet de profiler les besoins et de calculer dynamiquement la toiture solaire la plus optimisée en seulement deux secondes de traitement.

Une levée de fonds dès juin

Avec le solaire résidentiel, on passe d’un abonnement non maîtrisé en termes de coûts et d’impact, à un bien que l’on produit et utilise librement. D’où des prévisions pour 2022 ambitieuses : Sunology prévoit de vendre plus de 10 000 stations PLAY et 2000 panneaux HOME, pour un CA global dépassant les 6 millions d’euros. Prenant 1% de part de marché chaque mois depuis la commercialisation de PLAY et HOME, Sunology poursuit son développement et réussi ce que personne n’avait osé imaginer : doubler la taille du marché solaire en intéressant tous les types de foyers, propriétaires comme locataires. C’est pourquoi une levée de fond est prévue dès le mois de juin prochain pour notamment : poursuivre le développement des innovations ; massifier les volumes de vente ; et se lancer à l’international et conquérir le marché européen en premier lieu.