Sungrow Smart Energy Virtual Show: les derniÃ¨res innovations brillent en digital

Sungrow vient de dévoiler une variété des dernières innovations en matière de stockage PV et d’énergie lors de son Smart Energy Virtual Show qui s’est tenu du 15 au 19 juin. Une belle vitrine pour cet acteur incontournable de l’onduleur solaire !

Sungrow a profité de son Smart Energy Virtual Show pour faire étalage de son potentiel de produits optimisés pour les installations photovoltaïques à échelle industrielle. Sungrow dispose ainsi de solutions complètes allant de 125 kW à 6,25 MW : la solution clé en main SG6250HV-MV, un tout nouvel onduleur de chaîne multi-MPPT 1500 V SG125HX compatible avec plus de 500 modules bifaces 500 Wp, l’onduleur string SG250HX le plus puissant au monde de 1500 V et sa station clé en main moyenne tension MVS6750-LV qui est pré-assemblée pour faciliter le fonctionnement et l’entretien.

Des solutions tout-en-un

Les onduleurs commerciaux en vedette allant de 33 kW à 110 kW et les onduleurs résidentiels disponibles de 2 kW à 20 kW adaptés aux marchés de la production distribuée représentent des atouts incontestables en raison de la conception compacte, des productivités élevées et de la demande multiple satisfaite. Entre autres, les participants ont également pu découvrir les systèmes de stockage d’énergie tout-en-un Sungrow tels qu’un système «3MW-1 heure» pour les applications à l’échelle des services publics et un système «50 kW-3 heures» pour les projets commerciaux, qui sont entièrement intégrés entre haute efficacité et sécurité.

Un show virtuel pertinent

«Nous continuons d’explorer les innovations techniques et sommes ravis d’avoir pu déployer les dernières solutions PV et de stockage de cette manière. En effet, le show virtuel permet d’illustrer nos fonctionnalités et incarne plus de perspectives pour nos partenaires dont tous les participants peuvent tirer de nombreux avantages », a déclaré James Wu, vice-président de Sungrow. Acteur de premier plan avec plus de 100 GW déployés dans le monde, Sungrow se consacre au développement durable et a rejoint RE100 pour affirmer son engagement à fournir 100% d’électricité renouvelable d’ici 2028. Sungrow, classée par la BNEF comme «100% bancable», est prête à ouvrir de nouvelles perspectives pour accélérer ses démarches dans l’accomplissement de sa mission vers une «énergie propre pour tous».

www.sungrowpower.com