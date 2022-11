Sun’Agri : retour dâ€™expÃ©rience en maraichage agrivoltaÃ¯que Ã  lâ€™occasion de la confÃ©rence INVENIO

Sun’Agri, pionnier de l’agrivoltaïsme dynamique, est présent à l’édition 2022 de Vinitech Sifel, le salon de référence pour les professionnels des secteurs viti-vinicole, arboricole, brassicole et maraîcher qui se déroule au Parc des expositions de Bordeaux, du 29 novembre au 1er décembre. L’occasion de faire un point sur le maraîchage photovoltaïque !

Lors de la table ronde « L’Agrivoltaïsme, les fruits les légumes et la viticulture » organisée par INVENIO le 30 novembre 2022 à 14h, Damien Fumey, en charge de la recherche chez Sun’Agri, présentera les résultats du premier retour d’expérience sur la culture d’aubergines sous dispositif agrivoltaïque. Cécile Magherini, Directrice Générale de Sun’Agri, interviendra également sur le thème des freins au développement de l’agrivoltaïsme et sur l’avenir de la filière. Antoine Nogier, Président de Sun’Agri, représentera quant à lui la filière et l’association France Agrivoltaîsme lors de plusieurs interventions en conférences et tables rondes.

Les experts viticultures, arboricultures et maraichages de Sun’Agri seront présents durant tout le salon sur le Pôle Rencontres Innovation Mission Bas Carbone, à proximité de l’espace Conférence. Comme sur les salons professionnels précédents, une dégustation comparée de vins agrivoltaïques est organisée (sur invitation).