Stockage dâ€™Ã©lectricitÃ© : les enjeux de demain en France et en Europe

Dans un contexte de décarbonation des usages, d’électrification des mobilités et de croissance des énergies renouvelables intermittentes, le stockage stationnaire d’électricité par batteries est devenu un maillon essentiel du système électrique européen. Pour accompagner cette dynamique, le cabinet De Gaulle Fleurance, en partenariat avec Clean Horizon, Harmony Energy France, et les cabinets Liedekerke (Belgique), WKB (Pologne) et Shakespeare Martineau (Royaume-Uni), présente la 6ème édition de son Observatoire des transitions énergétiques portant sur le stockage d’électricité. Décryptage !

Cette 6ème édition de l’Observatoire des transitions énergétiques dédié au stockage propose une photographie du cadre légal, réglementaire, fiscal et opérationnel du stockage par batteries dans 4 grands pays européens. Il met en lumière les freins persistants à son déploiement et les opportunités concrètes d’investissement et d’accélération. Cette édition associe des expertises croisées – juridiques et techniques– afin de dégager des perspectives réalistes et partagées sur les besoins d’évolution des marchés européens. Le développement du stockage d’électricité accompagne le boom des énergies renouvelables en Europe. Les batteries de stockage permettent d’apporter de la flexibilité au réseau et créent de nouvelles opportunités de recettes. En stockant l’électricité produite quand elle est abondante (et bon marché) pour la réinjecter dans le réseau en période de forte demande (et donc à des prix plus élevés), le stockage devient une source de revenus stratégique. « Le stockage d’électricité joue un rôle clé dans l’équilibrage des réseaux électriques, permettant de fournir de la flexibilité aux opérateurs des réseaux électriques » souligne Corentin Baschet, Associé, Clean Horizon.

Etat des lieux du stockage en France

Selon le Bilan prévisionnel 2023 de RTE la part des énergies renouvelables devrait passer de 120 TWh en 2023 à 270 voire 320 TWh en 2035, renforçant d’autant les besoins en stockage d’électricité. Le stockage hydraulique représente la part la plus importante de la capacité de stockage et s’élève à 5 GW en turbinage et 4,3 GW en pompage en 2024. La capacité supplémentaire ne devrait pas dépasser 1,5 GW d’ici 2035 selon RTE. Le parc de batteries installé atteint 1,07 GW à la fin de l’année 2024, alors qu’il représentait moins de 50 MW il y a 5 ans. Plus de 7 GW de projets ont déjà réservé leurs droits d’accès au réseau, traduisant une forte dynamique de développement, selon une étude de RTE parue en février 2025. « Le modèle économique du stockage en France repose aujourd’hui en grande partie sur les services système, en particulier l’aFRR. Mais à moyen terme, c’est l’arbitrage sur les marchés de gros qui prendra le relais. La volatilité accrue des prix de l’électricité, liée à la montée des renouvelables et la flexibilité limitée du nucléaire, fera du stockage un acteur incontournable de l’équilibre réseau » analyse Clément Girard, COO et Directeur Général, Harmony Energy France. « Avec des marges de développement limitées pour le stockage hydraulique, le stockage par batterie s’impose comme un vecteur clé de flexibilité dans un contexte d’essor important des énergies renouvelables. Cependant, contrairement à d’autres pays (Royaume-Uni, Italie, Allemagne) qui ont parfois lancé des appels d’offres dédiés pour le stockage, la France ne dispose pas encore d’un guichet national de soutien direct réservé à la batterie » interpellent Sylvie Perrin, Associée, et Béatrice Boisnier, Avocate, De Gaulle Fleurance (France).

L’exemple du Royaume-Uni

A l’inverse de la France, plusieurs pays soutiennent activement cette dynamique à travers des dispositifs ciblés. Le Royaume-Uni, par exemple, a supprimé la TVA sur les batteries domestiques en 2024 afin d’encourager leur installation. Le Royaume-Uni compte 2 469 projets de stockage d’énergie (actifs et inactifs) avec une capacité installée de 4,7 GW. Le Royaume-Uni a également mis en place un mécanisme « plafond/plancher » afin de garantir un certain niveau de revenus pour les producteurs. En février 2025, les recettes issues du mécanisme d’équilibrage pour les batteries ont atteint un record de £27k/MW/an. Le National Wealth Fund, doté de 27,8 Mds £, a vocation à stimuler la transition écologique. « Le Royaume-Uni montre que l’essor du stockage par batterie est une condition incontournable pour réussir la transition énergétique. Avec une file d’attente de projets équivalente à plus de quatre fois les besoins du réseau d’ici 2035, et des revenus en forte croissance, les batteries s’imposent comme un pilier stratégique de la flexibilité du système électrique » précisent Peter Dilks, Associé en énergies renouvelables, Isaac Murdy, Avocat spécialisé en droit de l’énergie et David Houston, Responsable des services d’information, Shakespeare Martineau.

Pologne et Belgique, des mesures qui créent un environnement favorable

La Pologne a allégé les contraintes administratives pour les projets de petite taille. Résultats : la capacité installée est passée de 165 MW en 2022 à 2,5 GW en 2024 (soit une multiplication par 10 en l’espace de 2 ans). La Belgique applique pour sa part des exonérations de tarifs de transport pour les installations de stockage. Ces mesures participent à créer un cadre favorable à l’investissement dans le stockage, désormais perçu comme un pilier incontournable de la transition énergétique. En Belgique, la capacité BESS installée s’élève à 200 MW / 800 MWh à la fin du premier trimestre 2025, versus 0 début 2021. « Cependant en Belgique, c’est dans les projets en développement que le véritable essor se manifeste, tant par leur taille (par exemple, un projet unique de 700 MW / 2 800 MWh) que par leur nombre (avec une capacité déjà réservée atteignant 3,27 GW / 11 776 MWh d’ici fin 2034). Cette dynamique reflète à la fois les besoins croissants du marché et la confiance des investisseurs, soutenus par un cadre réglementaire relativement souple » assurent Damien Verhoeven, Associé, Thomas Vanthournout, Associé et Vincent Verbelen, Avocat, Liedekerke (Belgique). landings.news.dgfla.com/6470d0bc061c99390ab68151/MM78GFhBR4e016iriVvkLA/landing.html