SOPRASOLARÂ® Fix vo 10 DE SOLARDISÂ® validÃ© par une EnquÃªte de Technique Nouvelle (ETN)

SOLARDIS®, spécialiste reconnu en France en matière d’étanchéité photovoltaïque vient de valider une Enquête de Technique Nouvelle (ETN) pour son procédé SOPRASOLAR® Fix Évo 10. Cette solution permet d’équiper les toitures des bâtiments neufs ou existants de modules photovoltaïques rigides inclinés sur un système de plots brevetés. Filiale du Groupe SOPREMA, SOLARDIS® s’appuie sur l’expertise et le savoir-faire de l’un des premiers acteurs mondiaux de l’étanchéité des bâtiments. SOLARDIS® propose ainsi aux professionnels une offre plus performante et fiable, qui répond aux dernières réglementations en vigueur. La gamme SOPRASOLAR®, la plus large du marché, bénéficie actuellement de deux procédés sous Avis Technique et de cinq solutions sous Enquête de Technique Nouvelle.

Sans percement ni lestage ; dans le neuf, comme dans l’existant

SOPRASOLAR® Fix Évo 10 est un procédé ultra-performant d’étanchéité photovoltaïque pour toiture-terrasse, « prêt à poser » et sans percement ni lestage. Le procédé SOPRASOLAR® Fix Évo 10 permet l’intégration en toitures isolées-étanchées de modules photovoltaïques rigides qui reposent sur un système de plots brevetés avec rehausses intégrées. Les modules sont inclinables de 10°C, réglables en hauteur et respectent parfaitement la planimétrie des toitures. Liaisonnés à un revêtement d’étanchéité monocouche ou bicouche sous Avis Technique garanti par SOPREMA, ils se posent sans percement et éliminent ainsi toute possibilité de pont thermique. Le procédé SOPRASOLAR® Fix Évo 10, s’applique sur les bâtiments neufs comme existants et complète la gamme existante développée et commercialisée depuis 2008 par SOLARDIS®.

Garantie 20 ans

En dix ans, plus de deux millions de m² de surface courante en France (y compris en Corse et Dom-Tom) et en Europe ont été équipés avec les procédés SOLARDIS®, le tout sans aucun sinistre. Cette gamme étendue bénéficie d’un large domaine d’emploi : des modules souples ou rigides, une mise en œuvre en portrait ou en paysage, à plat ou incliné, dans tout type d’atmosphère y compris en zone cyclonique et même sur des toitures mixtes avec végétalisation. Enfin, l’ensemble des procédés de la gamme SOPRASOLAR® bénéficie d’une garantie de 20 ans par le Groupe SOPREMA.

