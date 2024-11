Sonepar organise le salon des Ã‰nergies du Futur Ã  Paris le 13 novembre prochain

Dans quelques jours, le 13 novembre prochain, se tiendra pour la première fois à Paris au stade Jean Bouin, le Salon des Énergies du Futur, événement fédérateur consacré aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, où se rencontrent experts et professionnels du secteur. Ce salon organisé par Sonepar, groupe familial indépendant français et acteur mondial de la distribution BtoB de matériel électrique, services et solutions associés, a déjà reçu plus de 3000 visiteurs en 2024 au cours de ses précédentes éditions en région. Il accueillera à Paris plus de 50 partenaires exposants, qui présenteront à cette occasion leurs innovations produits et leurs services.

Tout au long de la journée, il sera possible d’échanger avec les équipes de Sonepar France, présentes pour guider et accompagner leurs clients afin de les aider à relever au mieux les défis liés aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique. À cet effet, deux conférences (à 11 heures et 14 heures), animées par des experts Sonepar, permettront d’obtenir les clefs de lecture indispensables à la bonne compréhension des enjeux soulevés par la transition énergétique pour les installateurs-électriciens.

Comment allier compétitivité et transition énergétique ?

Quelles solutions en matière de transition énergétique et quid de leur financement ?

Quelles opportunités offre le photovoltaïque et comment accompagner ses clients dans la transition énergétique ?

Réponses attendues le 13 novembre au stade Jean Bouin.