Sommet de l'Innovation Climatique : Â« Mission Finance Â» les 6 et 8 novembre 2018 Ã  Dublin

La finance durable sera le thème du 3ème Sommet de l’Innovation Climatique organisé par EIT Climate-KIC et inauguré par le Premier Ministre irlandais Leo Varadkhar. Spécialistes, entrepreneurs et politiques internationaux réfléchiront aux opportunités d’innovation qui permettront de mobiliser les investissements nécessaires pour combattre le changement climatique et de rendre les systèmes du secteur financier plus vertueux;

Le plan d’action de la Commission européenne sur la finance durable dévoilait en mars des pistes afin d’aider l’UE à réaliser les 180 milliards d’euros d’investissements nécessaires chaque année pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici 2030. Installé au Green Business Center de Dublin (qui accueille également le centre européen du réseau FC4S de l’ONU, bénéficiaire d’un investissement de 1,5 million d’euros de la part d’EIT Climate-KIC), le Sommet de l’Innovation Climatique a pour but de générer de nouvelles perspectives sur la finance durable, tout en tirant parti de la capacité d’innovation des partenaires experts public-privé d’EIT Climate-KIC.

Témoignages, retours d’expérience, workshop, networking L’objectif du programme sur les trois jours est d’aborder tous les sujets, de l’identification des risques à l’exposition concrète pour les gestionnaires d’actifs, en passant par le financement du patrimoine, le financement des infrastructures et une nouvelle norme environnementale en vigueur.

➔➔ Création d’un outil d’évaluation européen pour les centres financiers

EIT Climate-KIC travaille à l’élaboration d’un outil européen d’évaluation de l’impact climat et de la qualité de l’air pour les centres financiers. Il aidera à la conception et à la mise en œuvre de plans d’action dans les places financières qui n’intègrent pas encore pleinement l’agenda d’un financement vert dans leurs activités. Auparavant, EIT Climate-KIC a déjà soutenu le développement du premier outil au monde de benchmark vert pour les places financières.

➔➔ Soutenir les investisseurs grâce à Mission Innovation

EIT Climate-KIC s’est associé à «Mission Innovation», l’initiative mondiale de 23 pays et de l’Union européenne pour accélérer considérablement la décarbonisation par l’innovation. Le Sommet sera par ailleurs l’occasion d’aider investisseurs et bailleurs de fonds à identifier des solutions et des technologies capables de réduire ou éviter les émissions de gaz à effets de serre. Depuis 2010, EIT Climate-KIC a mis sur le marché 367 nouveaux produits et services et a mobilisé plus de 2,5 milliards d’euros de fonds pour le climat.

Encadré

Quelques speakers confirmés

Chez BNP Paribas, Pierre Rousseau, Senior Strategic Advisor for Sustainable Business & Sébastien Soleille, Global Head of Energy Transition and Environement

Mariana Mazzucato, économiste britannique reconnue en matière de politiques publiques

Paschal Donohoe, Ministre des finances irlandais

Maro efčovič, Vice-président de la Commission européenne en charge du Syndicat pour l’énergie

Dennis Pamlin, entrepreneur…

Plus d’infos…