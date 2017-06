SOLSTYCE fait un pas de plus Ã  l'international avec la crÃ©ation de KANDEEL

Référent de la construction photovoltaïque de centrales de moyenne et grande puissance en France, SOLSTYCE actuellement présent sur le salon Intersolar accélère désormais son développement à l’international avec la création de sa filiale tunisienne KANDEEL. Basée à Tunis, KANDEEL se positionne sur la réalisation de projets solaires photovoltaïques de grande taille en Tunisie et plus largement en Afrique et au Moyen-Orient.

Nicolas Planchenault, ingénieur ayant participé au développement de SOLSTYCE depuis sa création en 2009, assure la direction de la filiale. « La Tunisie s’est fixée des objectifs ambitieux pour le solaire et finalise actuellement son cadre réglementaire. Le calendrier est donc parfait pour le développement des activités de KANDEEL. Notre filiale tunisienne est également un excellent tremplin pour les marchés d’Afrique et de Moyen-Orient, où plusieurs projets sont déjà en phase d’étude » précise Nicolas Planchenault, dirigeant de KANDEEL.

« Avec KANDEEL, SOLSTYCE pourra désormais mieux répondre aux sollicitations de ses clients sur l’Afrique et le Moyen Orient, tant en construction clé-en-main que pour des opérations de tiers investissement. Nos ambitions sont importantes : j’ai toute confiance en Nicolas pour relever ce challenge et assurer la réussite de KANDEEL ! » témoigne Guillaume David, Président de SOLSTYCE. KANDEEL vise une puissance installée de 10 MW par an à horizon trois ans, avec la réalisation de projets au sol et comme en toiture, en autoconsommation ou raccordés au réseau.

Plus d’infos…