Solstyce et Sunrock : un partenariat solaire pour transformer les toitures logistiques franÃ§aises

Sunrock, spécialiste européen des projets solaires sur grandes toitures, et Solstyce, expert français en installations photovoltaïques, viennent de signer un partenariat stratégique visant à développer des projets solaires d’envergure sur les bâtiments logistiques à travers la France. Synergie gagnante !

Sunrock a choisi Solstyce pour accélérer la transformation des bâtiments logistiques en centrales électriques vertes dans l’Hexagone. Travailler avec un acteur majeur du marché en France permet à Sunrock de s’appuyer sur l’expertise locale et les compétences techniques reconnues de Solstyce pour relever les défis spécifiques au marché français, qu’il s’agisse de réglementations, d’assurabilité ou de gestion de projets complexes.

Une alliance pour accélérer la transition énergétique

Depuis 18 mois, Solstyce a intensifié ses partenariats avec des investisseurs immobiliers et des professionnels de la logistique, les mêmes acteurs qui figurent parmi les partenaires privilégiés de Sunrock en Europe. Cette convergence stratégique permettra de livrer jusqu’à 30 MWc de projets solaires par an sur le territoire français. « Cette collaboration avec Sunrock est une opportunité unique de mettre à profit notre savoir-faire pour accompagner un acteur de premier plan dans sa croissance en France. Ensemble, nous avons l’ambition de transformer les toitures logistiques en véritables générateurs d’énergie verte, contribuant à la décarbonation de l’économie » confie Louis Sirand, Directeur Général du Groupe Solstyce.

Un partenariat ambitieux au service de l’énergie renouvelable

L’objectif est clair : développer des projets photovoltaïques capables de répondre aux exigences environnementales tout en contribuant à la rentabilité des actifs logistiques. À travers cette alliance, Sunrock et Solstyce visent à relever les défis technologiques et opérationnels pour offrir des solutions clés en main adaptées aux besoins des professionnels du secteur. « Avec Solstyce, nous sommes convaincus de pouvoir apporter une réelle valeur ajoutée à nos clients. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre vision : garantir une énergie bas-carbone et compétitive en Europe, en transformant chaque toit logistique en une ressource énergétique durable » ajoute Maarten de Haas, Managing Director de Sunrock France. Et Jeanne Begot, Directrice Commerciale Grands Comptes de Solstyce, de conclure : « Grâce à ce partenariat, nous démontrons notre capacité à conjuguer expertise locale et ambition européenne. Nous sommes fiers de notre collaboration avec Sunrock, et notamment Romain Ghiloni et son équipe de chefs de projet, pour accélérer la transition énergétique à grande échelle. »

Encadré

Deux projets déjà signés :

3 MWc soit 30 000 m² à Saint-Barthélemy d’Anjou (49)

1,2 MWc soit 10 000 m² à Meaux (77)

Les 2 projets concernent des grandes toitures de plateformes logistiques et impliquent des travaux préalables de rénovation du complexe d’étanchéité pour la réalisation de toitures PV ready.