Solstyce accompagne Brest MÃ©tropole sur un projet dâ€™autoconsommation territoriale

La société d’économie mixte Sotraval SPL, opérateur local en énergies renouvelables partenaire de Brest Métropole a fait appel à l’expertise de Solstyce pour que la métropole de Brest franchisse une nouvelle étape dans son engagement en faveur de la transition énergétique. Cette avancée se matérialise par la réalisation de six nouvelles centrales photovoltaïques en autoconsommation territoriale, démontrant ainsi l’engagement de la métropole envers un avenir énergétique durable.

Réparti sur cinq parkings, ce projet d’envergure s’intègre au Plan Climat de Brest métropole, en anticipant sur la législation qui imposera aux collectivités l’adoption de tels dispositifs d’ici 2028. De la conception à la maintenance, les équipes de Solstyce ont garanti le succès de cette initiative. Les sites sélectionnés, tels que le centre technique communautaire de Brest, le parking relais de Fort Montbarey à Brest, la salle de spectacle Roz Valan à Bohars, la halle polyvalente Moulin Neuf à Guipavas et le centre technique municipal de Brest, ont été choisis pour accueillir 15 ombrières et 2 725 panneaux solaires.

Une opération d’autoconsommation territoriale d’envergure, avec 15 ombrières en circuit-court

Les six centrales solaires, réparties sur cinq sites dans trois villes du Finistère, totalisent une capacité de 1 485 kWc, produiront annuellement 1 513 MWh. Cette production locale et durable contribuera à répondre à une partie des besoins énergétiques des édifices publics de la métropole. Dans le cadre du plan climat air énergie territorial de Brest Métropole, ce projet illustre son engagement dans la lutte contre le changement climatique. En accordant à SOTRAVAL SPL un tarif fixe pour l’achat de l’énergie sur une période de 20 ans, Brest Métropole garantit une production d’électricité solaire renouvelable et locale à un prix stable, indépendant des fluctuations du marché de gros de l’électricité. L’intégration de noues drainantes dans l’ensemble des parkings, facilitant la gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP) à la parcelle, démontre l’approche innovante et durable adoptée dans ce projet. En tant qu’initiative d’autoconsommation territoriale et multisite, ce projet constitue un modèle exemplaire de circuit court énergétique. Ce projet témoigne de l’engagement continu de Brest Métropole en faveur d’un avenir énergétique durable et responsable.