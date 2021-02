SolaxessÂ© reÃ§oit la distinction du Watt dâ€™Or 2021 comme partenaire du projet de quartier dâ€™habitation MÃ¤nnedorf (ZH)

Le 7 janvier dernier avait lieu la cérémonie de remise des trophées Watt d’Or 2021 à Berne, par l’OFEN, Office fédéral de l’énergie. Parmi les cinq catégories du concours, celle pour les « Bâtiments et espace » a été remportée par Umwelt Arena Schweiz et le bureau d’architecture René Schmid Architekten AG. C’est avec une grande fierté que Walter Schmid et René Schmid ont partagé leur enthousiasme en citant les noms de leurs partenaires qui ont contribué à la réussite de ce projet. Parmi les partenaires de choix, Solaxess SA se distingue par son intégration du film blanc dans des panneaux photovoltaïques (fabrication New ISSOL, Belgique) installés sur la façade des bâtiments. Lauréat du Watt d’Or 2021, cette distinction remise à Solaxess SA énonce les meilleures performances énergétiques sous l’égide de l’Office fédéral de l’énergie.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Notre nouvelle technologie permet de réaliser des modules solaires blancs et colorés, totalement uniformes, sans cellules ni connecteurs apparents. Le principe repose sur deux éléments :

la fabrication d’un film nanotechnologique, composé de nombreux matériaux, dont une résine de polymère qui assure la bonne stabilité de ces différents composants

l’adaptation du procédé de lamination (collage du film entre les cellules PV et le verre), qui garantit la bonne tenue de notre film à l’intérieur du panneau, indépendamment des spécificités propres à chaque fabricant.

La fabrication de modules de couleur blanc ou de toute autre nuance de couleur souhaitée, est possible à partir de modules solaires standard en silicium cristallin ou CIGS. Le secteur de la construction est notre principal marché. Solaxess SA fournit ses films aux fabricants de modules PV dans le monde entier, ce qui leur permet de fournir aux architectes, aux promoteurs et finalement aux propriétaires des éléments de construction actifs (photovoltaïques) blancs ou de couleurs qui sont rentables, durables et esthétiques.

Prix et marché

Les circonstances particulières de 2020 nous ont permis de nous concentrer sur le développement de nouvelles couleurs et d’une application simplifiée du produit à l’intérieur d’un module photovoltaïque. Avec l’augmentation des volumes engendrés par ce nouveau choix de couleurs, Solaxess a réussi à diviser le prix de vente de son produit par trois. Grace à cette forte réduction, de grands groupes internationaux sont devenus nos clients et Solaxess a ainsi pu conclure un contrat de distribution exclusif pour le premier marché mondial, qui est actuellement la Chine.

Encadré

Quid de Solaxess ?

Solaxess développe et commercialise des films blancs et colorés pour l’intégration esthétique des modules photovoltaïques en façades et toitures. Grâce à sa technologie, les panneaux peuvent enfin s’adapter aux demandes du secteur de la construction et d’autres domaines. Les façades deviennent colorées et produisent de l’énergie, tout en étant esthétiques. Solaxess SA est l’unique exploitant de plusieurs brevets nécessaires à la réalisation de ses films nanotechnologiques. La recherche et le dépôt de ceux-ci ont été menés par le CSEM à Neuchâtel, centre R&D spécialisé dans les microtechnologies, les nanotechnologies et les technologies photovoltaïques.