Solarwatt / De lâ€™Europe Ã  lâ€™Asie, quel impact de la fabrication des modules solaires sur lâ€™environnement ?

Comme tout produit industriel, le panneau photovoltaïque a des effets sur l’environnement, et ce même avec un bilan carbone positif. Pour le mesurer, il faut s’intéresser à son cycle de vie complet : fabrication, transport, recyclage, … Analyse comparative par Solarwatt !

Dans une étude allemande « A comparative live cycle assessment of silicon PV modules : impact of module design, manufacturing location and inventory », des scientifiques se sont penchés sur l’impact écologique des panneaux solaires. Solarwatt, un des principaux fabricants de panneaux photovoltaïques, propose une analyse comparative de l’impact environnement de la production de panneaux photovoltaïques entre Asie et Europe.

Le lieu et la fabrication du panneau solaire, des étapes stratégiques

En moyenne, il faut compter 12 000 kWh pour une tonne de silicium pour l’extraction des matières premières, le traitement, jusqu’à l’assemblage. Outre les règlementations gouvernementales, l’impact de la fabrication des panneaux solaires est essentiellement lié au mix électrique des pays. Il s’agit d’observer entre autres les émissions de particules, l’épuisement des ressources énergétiques, la toxicité humaine, l’acidification, eutrophisation, … et parmi les 16 indicateurs analysés dans l’étude, la Chine génère les impacts environnementaux les plus importants. Les fabricants installés en Europe sont soumis à une réglementation environnementale stricte qui permet de mieux contrôler cet impact carbone lors de la fabrication.

Le transport des panneaux solaires a également des effets sur l’environnement

Les panneaux fabriqués en Allemagne et en Europe, acheminés en France par camion, émettent moins de CO2 que les productions asiatiques qui doivent parcourir des milliers de kilomètres par cargos. Toutefois, les productions européennes ne peuvent pas encore s’affranchir du transport maritime pour acheminer les matériaux extraits en Asie, ainsi que certains composants électroniques. Il est alors primordial pour les fabricants européens de choisir avec soin des partenaires internationaux consciencieux.

La fin de vie et recyclage des panneaux solaires

Même lorsqu’ils sont garantis 30 ans, les panneaux solaires de bonne qualité et bien entretenus peuvent fonctionner encore plus longtemps. Cette longévité leur permet de produire beaucoup plus d’énergie qu’ils n’en ont consommée. Enfin, lorsqu’ils ne fonctionnent plus, les panneaux photovoltaïques peuvent être recyclés jusqu’à 95% :

▪ L’aluminium du cadre et le verre sont recyclables à l’infini.

▪ Le silicium cristallin se recycle jusqu’à 4 fois.

▪ Les connexions en métaux (argent et cuivre) sont réutilisables.

▪ Seul le film plastique n’est pas recyclable, mais il peut être transformé en combustible solide de récupération.