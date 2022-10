Solarhona Invest, small is beautiful

Après le lancement de Solarhona le 23 mai dernier (filiale détenue à 100 % par CNR dédiée au déploiement de l’énergie solaire photovoltaïque en vallée du Rhône) CNR, la Banque des Territoires et les caisses régionales du Crédit Agricole Centre-est, Languedoc, Sud Rhône Alpes et Alpes Provence annoncent la création de Solarhona Invest. Entièrement dédiée à la transition énergétique des territoires, cette société d’investissement investira dans les projets photovoltaïques développés par Solarhona, en impliquant durablement les acteurs des territoires au capital des projets. Un nouvel outil de financement pour accélérer essentiellement le déploiement d’une multitude « petits » projets photovoltaïques en vallée du Rhône !

« CNR est fière de mettre son savoir-faire industriel et ses capacités d’investissement au service de Solarhona Invest aux côtés de la Banque des Territoires et du Crédit Agricole. La création de ce nouveau véhicule d’investissement est un message fort adressé à toutes les collectivités, les entreprises et les agriculteurs de la vallée du Rhône désireux de contribuer à la transition écologique de leur territoire et à l’indépendance énergétique de la France : nous serons à leurs côtés. » En ce lundi 17 octobre 2022, Laurence Borie-Bancel, Présidente du Directoire de CNR, a clairement lancé un appel à toutes les forces vives de la Vallée du Rhône pour adhérer à ce programme solaire ambitieux.

Objectif, 1000 MW sur dix ans

Solarhona Invest crée les conditions de portage, de financement et de déploiement des projets photovoltaïques développés par Solarhona pour les 10 prochaines années avec un objectif cible de 1000 MW. La création de ce véhicule d’investissement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de longue date entre CNR, la Banque des Territoires et les caisses régionales du Crédit Agricole en faveur de la transition énergétique. En alliant ces acteurs engagés durablement ancrés dans la vallée du Rhône, Solarhona Invest est porteuse d’un projet économique, écologique et territorial fort. Son capital est constitué des participations de CNR à hauteur de 37,5 %, de la Banque des Territoires à hauteur de 37,5 % et des caisses régionales du Crédit Agricole à hauteur de 25 %.

Une multitude de projets de taille réduite ou intermédiaire regroupés solidairement

Solarhona Invest projette d’investir près d’un milliard d’euros dans les 10 prochaines années pour soutenir le développement des projets photovoltaïques de taille réduite ou intermédiaire (toitures de bâtiments, ombrières de parking, petits parcs au sol), du cousu main chronophage et complexe qui n’a pas forcément les faveurs des grands développeurs, mais aussi novateurs (centrales linéaires ou flottantes) portés par les collectivités locales, les entreprises et les agriculteurs. Dans un contexte de raréfaction du foncier disponible, le véritable nerf de la guerre, il est nécessaire de multiplier ces types de projets afin répondre au double défi de l’indépendance énergétique et de la neutralité carbone. Ces projets photovoltaïques seront regroupés par « grappes » selon une logique territoriale, au sein de sociétés de projets dédiées (appelées SPV – special purpose vehicles). Cette logique de regroupement permettra ainsi de créer des synergies entre les différents projets, de développer une solution de financement global et ainsi de rendre viables économiquement des initiatives qui indépendamment les unes des autres pourraient ne pas l’être. En priorisant la vallée du Rhône, territoire naturel de CNR depuis près d’un siècle, les partenaires de Solarhona Invest entendent capitaliser sur leur fine connaissance des collectivités locales ainsi que des acteurs économiques et agricoles locaux pour apporter des réponses adaptées à leurs besoins.

Le développement économique des territoires comme priorité

Solarhona Invest permettra aux territoires de la vallée du Rhône de bénéficier de retombées économiques positives. Le développement, la construction et l’exploitation des centrales photovoltaïques devraient générer 600 emplois directs et indirects non délocalisables. Par ailleurs, en misant sur l’énergie solaire photovoltaïque, les collectivités locales, les entreprises et les acteurs du monde agricole participent à la relocalisation de la production énergétique du pays et in fine à la réduction du prix de l’électricité. Enfin, qu’il soit déployé sur des toitures ou sur des sols dégradés, le solaire photovoltaïque contribue à la valorisation du patrimoine bâti et foncier. « Depuis sa création en 2018, la Banque des Territoires se mobilise pleinement au service de la transition écologique et énergétique. Aux côtés de CNR dont elle est l’un des principaux actionnaires, elle a créé Solarhona Invest pour apporter au territoire rhodanien un outil efficace et ambitieux, véritable développeur de projets et déclencheur d’investissements concrets pour faire avancer la transition énergétique. Je suis particulièrement heureuse de ce nouveau partenariat pour la Banque des Territoires, qui illustre notre volonté de nous associer à des acteurs locaux de premier plan pour soutenir la transition énergétique et répondre aux défis énergétiques d’aujourd’hui et de demain. » a précisé Barbara Falk, Directrice régionale de la Banque des Territoires Auvergne-Rhône-Alpes.

Un modèle redistributif tourné vers les acteurs territoriaux

Solarhona Invest sera actionnaire majoritaire de chaque société de projets qui pourra également être co-détenue avec des partenaires territoriaux. En effet, les collectivités, les sociétés d’économie mixte locales (SEML), les coopératives agricoles, les entreprises locales et les collectifs citoyens pourront devenir actionnaires à hauteur de 5 à 40 % des sociétés de projets au côté de Solarhona Invest. En associant ainsi les acteurs locaux à la transition énergétique de leur territoire sur le long terme, Solarhona Invest mise sur une logique d’investissement innovante, solidaire et redistributive pour contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables. « Solarhona Invest est l’illustration parfaite du rôle que joue, depuis de nombreuses années déjà, le Crédit Agricole sur le terrain de la transition énergétique : s’adosser à des acteurs de référence, exploiter son maillage territorial pour faire émerger des projets faisant sens localement et mobiliser la puissance du groupe pour financer leur réalisation. En conjuguant les forces de quatre caisses régionales avec CNR et la Banque des Territoires, nous donnons une impulsion significative au financement massif de projets locaux, concrets, créateurs de valeur dans les territoires et portés par ceux qui en seront les premiers bénéficiaires. » conclut Raphaël Appert, Directeur général du Crédit Agricole Centre-est, 1er vice-président de la Fédération nationale du Crédit Agricole.