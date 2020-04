SolarEdge lance une nouvelle application de supervision et de gestion pour les propriÃ©taires de systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques

SolarEdge lance mySolarEdge, une application de supervision gratuite spécifiquement conçue pour les propriétaires de systèmes photovoltaïques résidentiels et tertiaires. Cette application, simple et pratique, permet aux propriétaires de systèmes SolarEdge de suivre, en temps réel, la production et le stockage d’énergie solaire. En outre, elle donne aux utilisateurs la possibilité de gérer à distance les appareils domestiques connectés et la recharge de véhicules électriques. Avec l’ajout de cette application, SolarEdge étend son offre logicielle pour mieux servir les utilisateurs, tout en maintenant sa plateforme de supervision qui fournit des informations techniques aux professionnels du photovoltaïque.

En fournissant des informations sur le système, l’application permet aux propriétaires de systèmes de superviser indépendamment leur système de gestion intelligente de l’énergie. Les installateurs peuvent ainsi réduire le nombre de visites inutiles des sites et proposer une assistance à distance plus rapide et efficace. Les propriétaires de systèmes peuvent également modifier indépendamment le mot de passe et les paramètres de communication de leur réseau Wi-Fi pour avoir un plus grand contrôle de la gestion de l’énergie et réduire la dépendance envers les installateurs. L’application se connecte en toute sécurité au point d’accès de l’onduleur et affiche les vues de l’état de base et avancé de l’onduleur. L’application est disponible pour les utilisateurs iPhone et Android.