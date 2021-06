SolarEdge lance la nouvelle gÃ©nÃ©ration d’onduleurs tertiaires avec technologie Synergy jusquâ€™Ã  120 kW en France

Disponible jusqu’à 120 kW, le nouvel onduleur triphasé SolarEdge avec technologie Synergy offre une visibilité approfondie du système photovoltaïque pour une mise en service plus rapide des installations solaires tertiaires. Pour une meilleure rentabilité des grandes centrales PV !

SolarEdge Technologies lance en France son nouvel onduleur triphasé avec technologie Synergy jsuqu’à 120 kW. Fournissant plus de puissance et une meilleure rentabilité pour les grandes installations photovoltaïques, le nouveau SE120K pour les réseaux 480V maximise la production d’énergie avec un surdimensionnement du courant continu allant jusqu’à 150%. La solution comprend également un correcteur de PID (Potential Induced Degradation) intégré pour éviter la dégradation des performances des modules.

Une mise en service et des processus d’installation plus rapides

Réduisant le temps nécessaire sur le site, ainsi que les coûts de main-d’œuvre associés, le nouvel onduleur introduit une fonction innovante de pré-mise en service permettant aux installateurs de valider entièrement et de manière automatique les composants du système via leurs smartphones, et ce avant même le raccordement au réseau. “Le nouvel onduleur triphasé avec technologie Synergy répond à deux demandes croissantes dans le secteur C&I européen “, déclare Alfred Karlstetter, Directeur Général SolarEdge Europe. “Tout en offrant les avantages fondamentaux de l’optimisation du courant continu et de la supervision haut de gamme, il répond à la demande des installateurs pour une mise en service et des processus d’installation plus rapides, et offre aux propriétaires de systèmes et aux investisseurs une puissance et une évolutivité accrues pour améliorer les résultats.”

La nouvelle gamme est également prête pour l’ajout d’une solution de stockage

Conçue pour améliorer le temps de fonctionnement du système, la conception modulaire est composée d’unités Synergy fonctionnant indépendamment les unes des autres et contrôlées par une interface de gestion unique. Alliant haute capacité et facilité d’installation, le système est suffisamment léger pour être installé par une équipe de deux personnes. Proposant à la fois des performances et une évolutivité accrues, la nouvelle gamme est également prête pour l’ajout d’une solution de stockage afin de répondre à l’évolution des besoins énergétiques. Au-delà des fonctions de sécurité avancées de SolarEdge, parmi lesquelles la protection intégrée contre les défauts d’arc électrique et l’arrêt rapide du système, la solution introduit une protection supplémentaire : des capteurs thermiques intégrés sur les blocs de connexion DC et AC, ainsi que des dispositifs de protection contre les surtensions. Le nouvel onduleur triphasé avec technologie Synergy est également disponible à la commande dans les puissances suivantes : 66.6kW, 90kW et 100kW.