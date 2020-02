SolarEdge fournira Ã  Enfindus des onduleurs pour 1 GW de projets solaires europÃ©ens

SolarEdge vient de conclure un contrat pour fournir des produits et des solutions énergétiques intelligents, notamment onduleurs et optimiseurs de puissance pour 1 GW de projets solaires avec l’investisseur solaire international Enfindus. L’accord paneuropéen de quatre ans est destiné aux systèmes photovoltaïques commerciaux et industriels en toiture. Enfindus prévoit de financer, de construire et d’exploiter les systèmes photovoltaïques et d’offrir des AAE (Accords d’Achat d’Electricité) d’entreprise aux propriétaires de toits.

«La sélection par Enfindus pour un gigawatt de systèmes photovoltaïques dans toute l’Europe témoigne de la force croissante de l’optimisation et de ses avantages pour les grandes installations photovoltaïques», a déclaré Alfred Karlstetter, directeur général de SolarEdge Europe. «Accroître son empreinte dans les secteurs du commerce et de l’industrie, SolarEdge s’est engagé à continuer de fournir des solutions d’onduleurs optimisées innovantes et évolutives pour améliorer la rentabilité des systèmes photovoltaïques commerciaux et à petite échelle. »

«Dédié à investir dans des systèmes photovoltaïques de haute qualité et rentables, Enfindus a identifié les onduleurs optimisés de SolarEdge comme la solution idéale qui peut fournir un meilleur retour sur investissement pour les systèmes photovoltaïques commerciaux de plus grande taille», a déclaré Gino van Neer, PDG d’Enfindus. «Nous avons sélectionné SolarEdge. pour sa bancabilité, qui est due en partie à sa technologie haut de gamme qui est privilégiée par les compagnies d’assurance offrant des fonctionnalités de sécurité améliorées et une surveillance haute résolution pour une meilleure O&M.

À travers ces projets, SolarEdge et Enfindus visent à aider les entreprises à réduire leurs coûts énergétiques pour améliorer leurs résultats, tout en augmentant la quantité d’énergie solaire dans le mix énergétique européen afin de décarboniser et décentraliser la production d’énergie.