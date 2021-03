Solar Industry Forum propose une confÃ©rence en ligne sur le thÃ¨me des Â« wafers king size Â» le 25 mars prochain Ã  14h00

Le sujet est technique mais non dénué d’intérêt. Il est même précurseur d’une nouvelle révolution dans l’industrie photovoltaïque et sa compétitivité induite. L’atelier en ligne qui aura lieu le 25 mars prochain à 14h00 tentera de répondre à la question : « les wafers de grande taille sont-ils plus performants et représentent-ils l’avenir de l’industrie PV ?

L’un des changements technologiques passionnants actuellement en cours dans le secteur photovoltaïque est l’augmentation de la taille des plaquettes de silicium. Un tel changement, poussé par certains fabricants clés, est sur le point d’avoir des effets considérables sur les marchés des cellules et des modules. Les changements de conception, les défis de fabrication et les implications en termes de coûts pourraient changer complètement le paysage des modules PV dans les années à venir.

Cette conférence en ligne sera l’occasion de faire un état des lieux des implications de cette révolution pour la fabrication PV, et en particulier des impacts sur la production des cellules et des modules, avec un focus supplémentaire tout particulier sur les questions de compétitivité.

Par mi les intervenants, Dr Nabih Cheradi, SOLARUNITED, Gaëtan Masson, Institut Becquerel qui présentera le paysage technologique à venir, Dr Markus Fisher, Hanwa, QCELLS / VDMA ou encore Dr Carsten Rohr, Norsun sur la modification de la taille des plaquettes.

us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sU7QiVaWSWa8DTDovlGNPg