Solar & Energy Boat Challenge du jeudi 12 au samedi 14 juillet 2018 Ã  Monaco

Les nouveaux systèmes de propulsion ont de l’avenir. Alors que débute dans quelques jours le Solar & Energy Boat Challenge, le rendez-vous du yachting dédié aux dernières innovations en matière de propulsion, cette tendance se confirme. Depuis sa création en 2014 par le Yacht Club de Monaco, cette épreuve motonautique de bateaux solaires n’a cessé de se développer en s’ouvrant cette année à toutes les sources d’énergies propres.

Soutenue par la Fondation Prince Albert II de Monaco, la Fondation Hydros et l’Union Internationale Motonautique (UIM), cette compétition unique au monde permet aux ingénieurs de demain de réinventer le nautisme afin de répondre aux enjeux énergétiques et environnementaux auxquels la planète est confrontée. 30 équipages ont d’ores et déjà confirmé leur présence, soit une hausse de la participation de 25% par rapport à l’année précédente.

Bertrand Piccard parrain de l’événement

« Cela s’inscrit dans une volonté d’engagement environnemental général mené ici en Principauté par notre Président S.A.S. le Prince Albert II. Si nous voulons positionner Monaco, comme Capitale du Yachting, nous nous devons d’être un acteur de ces avancées technologiques » a rappelé Bernard d’Alessandri, Secrétaire Général du Y.C.M.

Bertrand Piccard, à l’origine du projet Solar Impulse, le premier avion zéro-carburant à l’autonomie perpétuelle avec lequel il a réalisé un tour du monde, a par ailleurs accepté de parrainer cette cinquième édition. « Cela m’enchante de voir tout ce qu’il est possible de réaliser grâce aux sources d’énergies propres. Ces bateaux peuvent s’aligner au départ de courses pétries de suspense, et tout cela sans bruit et sans pollution c’est vraiment quelque chose à encourager. »

Permettant aux unités d’atteindre près de 20 nœuds de vitesse, l’énergie solaire sera de nouveau à l’honneur lors des traditionnelles épreuves motonautiques via la Solar Class. Courses d’endurance en flotte, slaloms chronométrés ainsi que des duels viendront animer la baie monégasque durant trois jours. Des épreuves remportées jusqu’à présent par le Hollandais Gerhard van der Schaar sur Clafis Victron Energy Solar Boat Team qui revient à Monaco pour défendre de nouveau son titre.

Encadré

Demandez le programme !

Le village du Solar & Energy Boat Challenge a ouvert ses portes le 12 juillet. Aux côtés des animations en tout genre qui animeront les paddocks, le public aura l’occasion de suivre les courses en direct, de quoi vivre l’évènement au plus près !

Programme prévisionnel :

Du jeudi 12 au samedi 14 juillet de 8h30 à 20h00 :

Ouverture des Paddoks du Solar & Energy Boat Challenge (Entrée libre)

Jeudi 12 juillet : 9h00 : Briefing des pilotes

10h00 : Début des essais Course 1

15h30 : Début des essais Course 2

17h00 : Tech Talks

19h00 : Cérémonie d’ouverture (sur invitation)

Vendredi 13 juillet : 9h00 : Briefing des pilotes

10h00 : Départ de la course d’endurance Monaco-Vintimille-Monaco

10h00 : Début de la course d’endurance en flotte

14h45 : Photo de groupe

15h00 : Parade

15h30 : Record de vitesse

17h00 : Tech Talks

Samedi 14 juillet : 9h00 : Briefing des pilotes

10h00 : Début des qualifications du slalom (Energy & Solar Class)

10h00 Départ de la course d’endurance Monaco-Vintimille-Monaco

(Offshore Class)

14h00 : Début des finales du slalom (Energy Class)

15h00 : Début des finales du slalom (Solar Class)

16h00 : Workshop UIM

20h00 : Dîner de clôture

