Solaire thermique : Le CETIAT accueille une nouvelle plateforme d'essais sur son siÃ¨ge Ã  Villeurbanne

Le CETIAT (Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques) intègre, depuis la rentrée, une nouvelle plateforme d’essais BELENOS qui était à l’origine implantée à Nîmes. Le transfert de cet outil dédié au solaire thermique, permet d’assurer la continuité de service pour les entreprises du secteur et répondre aux attentes de la profession en matière d’essais et d’innovation.

En 2015, la loi relative à la transition énergétique a fixé un objectif de 38 % d’EnR dans la consommation finale de chaleur en 2030. Le solaire thermique qui ne représente que 1 % des EnR de production de chaleur à l’heure actuelle devrait donc voir sa part augmenter dans les prochaines années. C’est dans ce contexte que le CETIAT a souhaité transférer ses bancs d’essais de Nîmes à Villeurbanne (69), pour assurer le suivi des prestations. Ces équipements sont aujourd’hui installés dans un nouveau bâtiment spécialement dédié au solaire « Nous poursuivons légitimement les activités développées depuis 2009 sur la base des connaissances et du savoir-faire capitalisés et à l’aide de moyens déjà existants » commente Emmanuel Léger, référent technique pour le CETIAT dans le domaine du solaire.

Les prestations proposées par la plateforme sont multiples et couvrent une large gamme de besoins. Si la plateforme est destinée à la réalisation d’essais dans le cadre normatif et de la certification, elle propose aussi des prestations d’aide au développement de produits ou d’études générales, par exemple sur un type de technologies particulières. Les services qui sont aujourd’hui les plus demandés concernent les essais normalisés, notamment sur la performance de chauffe-eau solaires individuels selon les normes NF EN 12976 et ISO 9459-5. Le CETIAT réalise aussi les essais de capteurs solaires selon la norme ISO 9806 soit in-situ, soit, si les conditions météo ne garantissent pas les délais demandés, sur le banc d’ensoleillement artificiel du CEAINES.

Le CETIAT, véritable acteur de l’innovation

Le centre technique travaille à la modélisation de produits de technologie innovante. Pour cela, il dispose d’outils lui permettant de calculer la performance des chauffe-eau solaires sur la base des caractéristiques des composants (capteur, ballon, tuyauterie, régulation). De même, par des essais ou des simulations, le CETIAT peut apporter son aide pour augmenter la performance des produits. Grâce à ses compétences en métrologie et à son instrumentation, le CETIAT participe également à l’amélioration des connaissances sur les nouvelles conceptions d’installations, par exemple au travers de la procédure Nouvelle Technologie Émergente (NTE) de l’ADEME. Il est également actif en matière de normalisation en participant aux commissions françaises, européennes et internationales.

Une large palette de compétences au service du marché

De nouvelles technologies telles que les « capteurs solaire hybrides » ou « capteurs PVT » émergent sur le marché, faisant du solaire thermique un marché d’avenir pour les EnR. La France compte de nombreuses entreprises et organisations pionnières dans ce domaine. Le CETIAT accompagne ces évolutions ; il pilote aujourd’hui un projet d’étude des performances de la technologie PVT, CERTIF-PVT, en partenariat avec le CESP (Centre d’Essais Solaires de Perpignan) et en collaboration avec ECC (Eurovent Certita Certification), soutenu par un financement de l’ADEME. L’objectif est d’analyser les méthodes d’essais existantes, de les appliquer et de déterminer les modifications à apporter. Toujours dans l’optique de préparer le futur, le CETIAT propose aussi deux formations (QUALISOL et Eau chaude sanitaire solaire en collectif et tertiaire) et du conseil dans le domaine du solaire.

Sur le plan international, le CETIAT a notamment été sollicité en tant qu’expert-conseil pour participer à un projet d’accompagnement des pays du Maghreb dans le cadre d’un transfert de compétences dans le domaine des essais des procédés solaires. L’objectif est d’accompagner la mise en place de structures d’essais et de formation au sein de plusieurs laboratoires et universités.

