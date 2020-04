Solaire Box boucle un tour de table de 1,4 million d’euros pour devenir un acteur de poids de l’habitat “zéro carbone”

La société Solaire Box, spécialisée dans la construction de maisons en bois écologiques, annonce le succès d’une levée de fonds en pré-série A d’un montant de 1,4 million d’euros, réalisée auprès de fonds d’investissements et de personnes privées. Explications !

Solaire Box se renforce avec une nouvelle levée de fonds. De nouveaux actionnaires ont participé à ce second tour de table, rejoignant les actionnaires historiques de Solaire Box : le fonds d’investissement AVIVA Impact Investing, Inter Invest Capital, ainsi que des actionnaires particuliers, notamment via la plateforme Sowefund, spécialiste des levées de fonds participatives. Le montant de la levée inclut notamment une enveloppe de 600 000€ apportée par Inter Invest Capital à destination du développement de la filiale de Solaire Box implantée aux Antilles et en Guyane depuis 2017.

Objectif : 635 maisons d’ici 2023

Thomas Coquil, Président et cofondateur de Solaire Box déclare ainsi : “Nous sommes fiers de la confiance accordée par nos investisseurs, qu’ils soient historiques ou nouveaux, et ravis qu’ils nous offrent les moyens d’œuvrer encore plus en faveur de la transition écologique. Une révolution est en cours dans le domaine de l’habitat durable, et c’est le moment parfait pour saisir cette opportunité au vol. Ces fonds vont nous permettre notamment d’intégrer de nouveaux dispositifs innovants dans nos produits, et d’accélérer le déploiement commercial de notre gamme de maisons lancée en octobre 2019.” En 2020, le programme d’innovation de Solaire Box va permettre d’intégrer dans ses modèles de nouveaux éco-composants (batteries, mode de chauffage écologique, etc.), d’augmenter les capacités de personnalisation, et d’intégrer encore plus de services liés à la consommation d’énergie. Après avoir réalisé une centaine de projets depuis sa création en 2015, Solaire Box a pour objectif de livrer 635 maisons d’ici 2023.

Une toiture PV qui produit deux fois plus d’énergie que celle consommée

Positionné depuis 2017 sur le marché de la construction de maisons individuelles, qui pèse 20 milliards d’euros en France et 200 milliards en Europe, Solaire Box est un pionnier de la construction de maisons écologiques. La startup se différencie notamment des autres acteurs du secteur par son approche de “pure-player” et par son procédé de fabrication innovant.

Une maison Solaire Box est ainsi pensée selon 3 axes :

- une structure réalisée en usine à partir de pin Douglas français et de fibre de bois, qui assurent une grande performance thermique et permet une installation en 4 semaines environ ;

- une grande toiture photovoltaïque qui produit jusqu’à 2 fois plus d’énergie que consommée par ses habitants ;

- une approche digitale dans la conception et le pré-assemblage de la maison, mais également dans le déploiement des services associés.

Grâce à ce concept et à sa gamme de studios et de maisons, Solaire Box veut permettre à ses clients d’adopter un mode de vie zéro carbone et de lutter contre le réchauffement climatique sans faire de compromis sur leur confort. Un nombre croissant de particuliers souhaitent en effet pouvoir vivre dans une maison en phase avec leurs valeurs et compatible avec un mode de vie durable.

« Nous sommes très heureux de prendre part au projet novateur de Solaire Box. Par cet investissement, Aviva marque sa participation active à la transition écologique, au travers d’un projet qui valorise également la filière française du bois. Dans un contexte économique incertain, nous souhaitons par cette levée confirmer notre soutien à Solaire Box et lui souhaitons tout le succès dans son développement. » a confié Philippe Taffin, directeur des investissements Aviva France. Et Georges Viglietti, Président de Sowefund de conclure : « Cette deuxième levée de fonds réussie avec Solaire Box sur notre plateforme Sowefund est une nouvelle fois la preuve que les particuliers sont enclins à investir leur patrimoine dans des projets innovants et tournés vers la transition écologique. Nous sommes ravis de ce succès et nous souhaitons une très belle réussite à Solaire Box dans la poursuite de leur développement ».