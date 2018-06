SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale acquiert Lumo, la plate-forme pionniÃ¨re d'Ã©pargne participative dÃ©diÃ©e aux EnR

Fintech française, Lumo combine des compétences fortes en matière de finance participative et d’énergies renouvelables et accélère la transition énergétique depuis 2012. La plate-forme propose aux particuliers et aux entreprises de participer au financement d’une sélection de projets d’énergies renouvelables en France. Depuis sa création, Lumo a collecté des fonds auprès de milliers d’investisseurs particuliers, au profit d’une quarantaine de projets éoliens, photovoltaïques ou hydrauliques qui produiront plus de 260 millions de kWh d’électricité verte chaque année soit la consommation annuelle de près de 100 000 foyers.

Avec cette acquisition, Société Générale, qui figure parmi les leaders du financement des énergies renouvelables, renforce sa capacité à servir ses grands clients énergéticiens en leur proposant une solution de recours au financement participatif pour le développement de leurs projets, comme le requiert le « Plan de Libération des Energies Renouvelables » du gouvernement français dans le cadre du « Plan Climat ». Initiée conjointement par l’incubateur des Activités de Financement et les spécialistes des énergies renouvelables, cette transaction s’inscrit également dans la stratégie d’open innovation de la banque qui favorise une approche ouverte, agile et ciblée, dans le but de développer de nouvelles prestations et expertises. Ce rapprochement ouvre la voie à de nouveaux types de services digitaux, adaptés aux besoins et attentes des clients, tant entreprises que particuliers.

Jérôme Deflesselles, responsable Europe Energies Renouvelables pour la banque, explique : « Depuis plus de dix ans, Société Générale répond aux besoins de ses clients énergéticiens et développeurs de projets d’énergies renouvelables. Cette acquisition stratégique nous permet d’apporter à nos clients une solution efficace et intégrée à l’offre de conseil et d’arrangement. » La banque s’est déjà pleinement engagée dans ce domaine, avec notamment l’ambition de lever 100 milliards d’euros de financement destinés à la transition énergétique entre 2016 et 2020, dont 15 milliards sous forme de conseil et de financement dans le secteur des énergies renouvelables. Pierre Palmieri, responsable des Activités de Financement du Groupe développe : « Notre banque est engagée dans les transformations positives de nos sociétés et de nos économies, parmi lesquelles la transition énergétique représente un enjeu collectif majeur. A travers cette opération, nous réaffirmons notre volonté de poursuivre le développement de notre approche en matière de Finance Durable et à Impact Positif, visant à soutenir le financement de la transition énergétique, en s’appuyant sur nos capacités d’innovation et notre esprit pionnier. »

Alexandre Raguet, Président et co-fondateur de Lumo, qui conserve ses fonctions, commente : « Cette acquisition est un symbole fort de reconnaissance de la pertinence de notre modèle. Nous sommes très enthousiastes d’intégrer le groupe Société Générale, qui permettra à Lumo de bénéficier de nouvelles capacités pour franchir une étape inédite dans sa stratégie de développement et mener à bien la mission que nous nous sommes fixée : contribuer au développement de projets utiles et concrets ayant un impact positif sur notre environnement. »

