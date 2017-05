Smart Renewable Energy Forum : la numÃ©risation comme moteur du nouveau monde de l'Ã©nergie

La transformation numérique dans le secteur énergétique bouleverse le paysage de l’électricité. l’avenir, des installations régénératives, accumulateurs et consommateurs variés joueront le rôle de « prosommateurs » et assureront l’approvisionnement énergétique. Intersolar Europe, le premier salon professionnel au monde pour l’industrie solaire et ses partenaires organisé du 31 mai au 2 juin, consacrera donc son Smart Renewable Energy Forum aux nouveaux concepts et technologies pour la mise en réseau numérique le long de la chaîne de création de valeur.

Du couplage des secteurs à la cybersécurité pour le secteur énergétique, Intersolar Europe mettra en lumière pendant trois jours au Smart Renewable Energy Forum les différents aspects de la numérisation du secteur de l’énergie. Les experts de la science, de l’industrie et des associations professionnelles se réuniront sur le forum pour discuter du large éventail thématique de la numérisation. La mise en réseau intelligente de l’électricité, du chauffage et des transports sera au cœur de la session « Holistic Energy Transition Sector Coupling ». La cybersécurité et les « nouveaux acteurs du monde de l’énergie » vont de pair avec la numérisation, comme le montreront d’autres présentations. L’approvisionnement énergétique local, l’autoconsommation des particuliers et des entreprises ainsi que le power to gas viendront clore le Smart Renewable Energy Forum.

La numérisation comme fondement du nouveau monde de l’énergie

Avec le Smart Renewable Energy Forum, Intersolar Europe et ees Europe, le plus grand salon professionnel d’Europe des batteries et systèmes d’accumulation d’énergie, feront la part belle à la numérisation qui est peut-être le progrès le plus significatif du secteur de l’énergie. Le forum avait déjà été une grande réussite lors de la première édition en 2016 et il se penchera à nouveau en 2017 sur l’évolution fulgurante du secteur de l’énergie.

L’avenir des énergies renouvelables dans l’approvisionnement énergétique dépend fortement de la numérisation tout au long de la chaîne de création de valeur. C’est le seul moyen pour que l’électricité provenant de sources volatiles décentralisées et hétérogènes puisse s’intégrer aux réseaux de manière optimale. De nombreux nouveaux produits, services et solutions numériques émergent actuellement. Ils permettront une gestion efficace, flexible et sûre du marché de l’énergie décentralisé et assureront une adéquation optimale entre la production et la consommation.

Il faut également une communication intelligente entre les producteurs d’énergie, les réseaux intelligents (smart grids), les systèmes de stockage et les consommateurs. « Le nombre élevé d’acteurs le long de la chaîne de communication présente bien sûr des risques pour la sécurité du réseau et la protection des données. La question de la cybersécurité doit toujours être prise en compte dans ce contexte. Nous travaillons donc continuellement à des solutions pour améliorer la sécurité du système », déclare le professeur Michael Waidner, directeur du Fraunhofer Institut pour la sécurité des technologies de l’information (SIT).

Le prix des fournisseurs énergétiques : l’avenir numérique change l’économie

La numérisation fait apparaître de nouveaux modèles commerciaux et de nouveaux acteurs. Les énergies renouvelables sont un énorme moteur économique à plus forte raison quand elles vont aussi de pair avec les nouvelles formes intelligentes de commercialisation.

« La numérisation modifie fondamentalement les conditions de marché du secteur de l’énergie au niveau technologique et réglementaire. Il sera intéressant de voir à quelle vitesse les fournisseurs d’énergie établis s’adapteront de leur côté à la pression des offres innovantes des start-ups », explique Jan-Hendrik vom Wege, avocat du cabinet Becker Büttner Held et animateur de la session « New Players in the Energy Industry: Digitalization & Energy Management ».

Le Smart Renewable Energy Forum accordera une place de choix aux moteurs modernes du nouveau monde de l’énergie. Les fournisseurs d’énergie les plus innovants seront récompensés : les prix des « Utility Companies and the Energy Transition » seront décernés le deuxième jour du salon (le 1er juin à partir de 15 h) sur le forum. Les lauréats ont été désignés par le cabinet d’étude de marché et de recherche économique EuPD Research basé à Bonn sur la base d’une analyse menée pour la première fois début 2017 et portant sur tous les fournisseurs d’énergie en Allemagne.

Plus d’infos…