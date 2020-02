SMA France annonce la nomination de Vincent Mathely au poste de directeur commercial France, Afrique du Nord et de l’Ouest. Il succède à Pascal Richard.

Vincent Mathely a rejoint SMA France en 2016 en tant qu’Ingénieur Commercial sur le segment Grands Projets. Il est désormais en charge de piloter l’activité commerciale de l’entreprise et de coordonner l’animation du réseau de partenaires. Son objectif : consolider la présence de SMA sur les segments résidentiels, grandes toitures et grandes centrales au sol et accompagner les acteurs de la transition énergétique sur des thématiques telles que l’autoconsommation et le stockage grâce aux solutions SMA.

Pour mener à bien sa mission, Vincent Mathely s’appuie sur l’équipe en place composée de commerciaux et d’ingénieurs avant-vente ainsi que sur une expérience de 15 ans à dominante commerciale dans les secteurs de l’industrie lourde et de l’énergie. « J’ai pleine confiance en Vincent pour assurer le management et le développement commercial de SMA en France, sur un marché plus dynamique que jamais. Sa connaissance du marché, sa capacité d’écoute et son expertise commerciale sont autant de compétences qui lui permettront de mener avec succès la mission que nous lui confions » déclare Jan Van Laethem, Directeur Régional – Europe de l’Ouest et Afrique de l’Ouest.